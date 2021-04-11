



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الأحد الموافق 11 أبريل 2021م

🔵 صحيفة أخبار اليوم :

القائد العام: نية اثيوبية مبيتة بعدم التعاون حول المياه.

وزير الصحة يقر بوفاة مرضى في مركز عزل بالخرطوم لعطل كهربائي.

قرارات جديدة لمجلس الأمن والدفاع لحفظ الأمن في دارفور.

السودان يرفض عرضاً إثيوبياً لتبادل بيانات الملء الثاني لـ(النهضة) ويطالب باتفاق ملزم.

بيان لقوى الحرية والتغيير وأطراف السلام والمجتمع المدني حول أحداث الجنينة.

🔵 صحيفة الوطن :

مستشار البرهان يحذر من حرب المياه ودعوة اثيوبية جديدة للسودان ومصر

الصحة تهدد بالإغلاق الكامل في حال عدم الإلتزام بالاحترازات

التربية تعلن عن عودة المرحلة المتوسطة في العام الجديد

مجلس الأمن والدفاع يصدر قرارات مهمة

مدير المركز القومي للمعلومات يكشف عن رؤية لترتيب برنامج ثمرات.

🔵 سما نيوز :

مجلس الأمن والدفاع يصدر قرارات جديدة لحفظ الأمن في دارفور

وزير الصحة يرهن إغلاق البلاد حال عدم الإلتزام بالإشتراطات الصحية.

🔵 صحيفة السوداني الالكترونية :

وزير الصحة يؤكد وفاة مرضى بمركز بسبب عطل كهربائي

حجز حوالي 600 مليون متر مكعب بخزان جبل أولياء تحسباً لملء سد النهضة

السفير السعودي يدشن توزيع اكثر من ١٣ الف سلة رمضانية

الشعب القومي يعقد مؤتمره ويعلن تأييده للحكومة الانتقالية

إثيوبيا تعرض على السودان اطلاعه على تفاصيل ملء سد النهضة القادم بدون اتفاق قانوني ملزم.

🔵 صحيفة النيل الدولية :

الأمن والدفاع: تشكيل قوة تدخل سريع لحفظ الأمن في دارفور

السودان: العرض الاثيوبي لتبادل معلومات ملء سد النهضة “انتقائية مريبة”

الجيش يرتبغد تسليم اثيوبيا 60 أسيراً

النيابة تحيل دعوى ضد تنظيم يقود عمليات تجنيد وهمية إلى القضاء

اغلاق مدرج مطار الخرطوم بالإثنين المقبل

وزير الصحة: الإلتزام بالإشتراطات الصحية ضرورة لتفادي الإغلاق.

🔵 صحيفة القوات المسلحة :

جلسة طارئة لمجلس الأمن والدفاع واصدار عددا من القرارات

دعوة إثيوبية جديدة للسودان ومصر بشأن سد النهضة

وزير الصحة: إغلاق البلاد مرهون بعدم الإلتزام بالإشتراطات الصحية

حجز 600 مليون متر مكعب في خزان جبل اوليا تحسبا لنقص المياه.

🔵 صحيفة تاسيتي الاخبارية الإلكترونية :

عمال غاضبون يغلقون بوابات ميناء بورتسودان بالحاويات

التربية تعلن العودة للمرحلة المتوسطة اعتبارا من العام الدراسي الجديد

اثيوبيا تقدم عرضا جديدا حول سد النهضة والسودان يحذر من حرب مياه طاحنة

الصحة الإتحادية تحقق في وفاة مرضى بمركز العزل نتيجة لانقطاع الكهرباء.

النيلين