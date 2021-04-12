أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الإثنين الموافق 12 أبريل 2021م
أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الإثنين الموافق 12 أبريل 2021م
صحيفة أخبار اليوم:
– أصدقاء السودان يصدرون بيانا بمناسبة سقوط نظام عمر البشير.
– وزارة الطاقة: إنفراج كبير في أزمة الكهرباء والمشتقات البترولية في ظرف ثلاثة أيام.
– اجراس فجاج الارض : عاصم البلال الطيب … ومات كمسارى الفرملة.
صحيفة الوطن:
– ياسر العطا: الأوضاع سيئة والقوات المسلحة لن تسمح بانهيار البلاد.
– إغلاق مطار الخرطوم صباح اليوم الإثنين.
– الطاقة : إنفراج كبير في أزمة الكهرباء والوقود خلال “٣” أيام.
– ضبط تشكيل إجرامي يعمل في تزوير البطاقات العسكرية
صحيفة السوداني :
– ياسر العطا : “لا نريد الدخول في حرب مع إثيوبيا وإذا فرضت علينا سننتصر لأننا على حق”.
– خروج طلاب نيالا في تظاهرات بسبب الكهرباء والماء وحكومة الولاية تُعلِّق الدراسة.
– عودة التيار الكهربائي لنيالا بعد أسبوع من القطع التام.
– لجنة تقصي الحقائق حول أزمة شُح الوقود تعقد اجتماعها الأول.
– السُّعودية تُؤكِّد التزامها بسداد المِنحَة للسُّودان.
– وزارة الطاقة: انفراجٌ كبيرٌ في أزمة الكهرباء والمشتقات البترولية في ظرف ثلاثة أيام.
– تعليق الدراسة بولاية شمال دارفور وتخريب منزل الوالي.
– خروج طلاب نيالا في تظاهرات بسبب الكهرباء والماء وحكومة الولاية تُعلِّق الدراسة.
صحيفة النيل الدولية:
– وزير الطاقة: حل أزمة الكهرباء خلال ثلاثة أيام.
– السفير السعودي : مهتمون بدراسة المشاريع الخمسة التي قدمتها الحكومة السودانية.
– وزير المالية المصري: جاهزون لتلبية كل ما يطلبه أشقاؤنا فى السودان.
– القائم بالأعمال الأمريكي يزور حقل هجليج النفطي.
– عطبرة: الشرطة تضبط عدداً كبيراً من الأسلحة المهربة بالولاية.
– السفارة الكورية: نامل في رؤية المزيد من أنشطة الشركات الكورية في السودان.
صحيفة القوات المسلحة :
– رئيس مجلس السيادة الى الجنينة اليوم.
– توجيهات سيادية بأيلولة أصول شركة شريان الشمال لصالح الولاية .
– البرهان يلتقي نائب رئيس جمهورية جنوب السودان.
– صندل: قرارات مجلس الأمن والدفاع الأخيرة مهمة.
وكالة السودان للأنباء “سونا”:
– الصحة الاتحادية: توزيع 95 جهازا حديثا لكشف الدرن.
– وزير الاستثمار والتعاون الدولي يلتقي بسفير كوريا الجنوبية.
– وزير الصحة يدشن حملة التطعيم ضد كورونا بالفاشر.
– عقار: الزراعة هي المخرج الوحيد لتجاوز المشكلة الإقتصادية بالسودان.
– مالك عقار يطلع على الأوضاع بمنطقة باو بولاية النيل الأزرق.
– البرهان يلتقي بوفد شركة البنوفا انترناشونال للاستثمار السعودية.
– الطاقة: انفراج كبير في أزمة الكهرباء
والمشتقات البترولية.
– حمدوك يلتقي بوفد منظمة الصحة العالمية.
– تاور يطلع على المشروعات التنموية والخدمية بإدارية يس بأم روابة.
– وزير شؤون مجلس الوزراء يتفقد سير العمل بمحطة بحري الحرارية.
– مفرح يدشن سلة رمضان ومعينات المساجد.
– تعليق الدراسة بمدارس الأساس والثانوي بولاية جنوب دارفور.
– حمدوك يؤكد حرص السودان على تفعيل الاتفاقات مع السعودية.
– جلسة مباحثات سودانية مصرية لتعزيز التعاون في مجالات النقل.
– التعليم العالي تعلن الشروع في تنفيذ برنامج تجمع الجامعات.
– والي الجزيرة يمتدح دور الطرق الصوفية في رتق النسيج المجتمعي.
– المسابقات تعلن مباراة القمة 24 مايو
– عضو السيادي الأستاذ التعايشي يدشن المنتجات الموطنة لشركة جياد للجرارات والمعدات الزراعية.
– وزيرة التعليم العالي تشيد بإنجازات جامعة الجزيرة.
– د. حمدوك يلتقي بوفد المعاليا بشرق دارفور.
– الارصاد: استمرار نشاط الرياح الشمالية والشمالية الغربية المثيرة للرمال والأتربة.
النيلين