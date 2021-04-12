



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الإثنين الموافق 12 أبريل 2021م

صحيفة أخبار اليوم:

– أصدقاء السودان يصدرون بيانا بمناسبة سقوط نظام عمر البشير.

– وزارة الطاقة: إنفراج كبير في أزمة الكهرباء والمشتقات البترولية في ظرف ثلاثة أيام.

– اجراس فجاج الارض : عاصم البلال الطيب … ومات كمسارى الفرملة.

صحيفة الوطن:

– ياسر العطا: الأوضاع سيئة والقوات المسلحة لن تسمح بانهيار البلاد.

– إغلاق مطار الخرطوم صباح اليوم الإثنين.

– الطاقة : إنفراج كبير في أزمة الكهرباء والوقود خلال “٣” أيام.

– ضبط تشكيل إجرامي يعمل في تزوير البطاقات العسكرية

صحيفة السوداني :

– ياسر العطا : “لا نريد الدخول في حرب مع إثيوبيا وإذا فرضت علينا سننتصر لأننا على حق”.

– خروج طلاب نيالا في تظاهرات بسبب الكهرباء والماء وحكومة الولاية تُعلِّق الدراسة.

– عودة التيار الكهربائي لنيالا بعد أسبوع من القطع التام.

– لجنة تقصي الحقائق حول أزمة شُح الوقود تعقد اجتماعها الأول.

– السُّعودية تُؤكِّد التزامها بسداد المِنحَة للسُّودان.

– وزارة الطاقة: انفراجٌ كبيرٌ في أزمة الكهرباء والمشتقات البترولية في ظرف ثلاثة أيام.

– تعليق الدراسة بولاية شمال دارفور وتخريب منزل الوالي.

– خروج طلاب نيالا في تظاهرات بسبب الكهرباء والماء وحكومة الولاية تُعلِّق الدراسة.

صحيفة النيل الدولية:

– وزير الطاقة: حل أزمة الكهرباء خلال ثلاثة أيام.

– السفير السعودي : مهتمون بدراسة المشاريع الخمسة التي قدمتها الحكومة السودانية.

– وزير المالية المصري: جاهزون لتلبية كل ما يطلبه أشقاؤنا فى السودان.

– القائم بالأعمال الأمريكي يزور حقل هجليج النفطي.

– عطبرة: الشرطة تضبط عدداً كبيراً من الأسلحة المهربة بالولاية.

– السفارة الكورية: نامل في رؤية المزيد من أنشطة الشركات الكورية في السودان.

صحيفة القوات المسلحة :

– رئيس مجلس السيادة الى الجنينة اليوم.

– توجيهات سيادية بأيلولة أصول شركة شريان الشمال لصالح الولاية .

– البرهان يلتقي نائب رئيس جمهورية جنوب السودان.

– صندل: قرارات مجلس الأمن والدفاع الأخيرة مهمة.

وكالة السودان للأنباء “سونا”:

– الصحة الاتحادية: توزيع 95 جهازا حديثا لكشف الدرن.

– وزير الاستثمار والتعاون الدولي يلتقي بسفير كوريا الجنوبية.

– وزير الصحة يدشن حملة التطعيم ضد كورونا بالفاشر.

– عقار: الزراعة هي المخرج الوحيد لتجاوز المشكلة الإقتصادية بالسودان.

– مالك عقار يطلع على الأوضاع بمنطقة باو بولاية النيل الأزرق.

– البرهان يلتقي بوفد شركة البنوفا انترناشونال للاستثمار السعودية.

– الطاقة: انفراج كبير في أزمة الكهرباء

والمشتقات البترولية.

– حمدوك يلتقي بوفد منظمة الصحة العالمية.

– تاور يطلع على المشروعات التنموية والخدمية بإدارية يس بأم روابة.

– وزير شؤون مجلس الوزراء يتفقد سير العمل بمحطة بحري الحرارية.

– مفرح يدشن سلة رمضان ومعينات المساجد.

– تعليق الدراسة بمدارس الأساس والثانوي بولاية جنوب دارفور.

– حمدوك يؤكد حرص السودان على تفعيل الاتفاقات مع السعودية.

– جلسة مباحثات سودانية مصرية لتعزيز التعاون في مجالات النقل.

– التعليم العالي تعلن الشروع في تنفيذ برنامج تجمع الجامعات.

– والي الجزيرة يمتدح دور الطرق الصوفية في رتق النسيج المجتمعي.

– المسابقات تعلن مباراة القمة 24 مايو

– عضو السيادي الأستاذ التعايشي يدشن المنتجات الموطنة لشركة جياد للجرارات والمعدات الزراعية.

– وزيرة التعليم العالي تشيد بإنجازات جامعة الجزيرة.

– د. حمدوك يلتقي بوفد المعاليا بشرق دارفور.

– الارصاد: استمرار نشاط الرياح الشمالية والشمالية الغربية المثيرة للرمال والأتربة.

النيلين