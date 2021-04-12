محجوب الخليفة يكتب وهم المعرفة يقودنا إلي الهلاك





لا تكابر إذا كنت تجهل شيئا ، فذاك جهل بسيط يمكن عﻻجه، ولا تدعي المعرفة أي ان تزعم معرفة شيئ أنت تجهله تماما ، فتلك خصلة رديئة تسمي الجهل المركب وهي تسيئ اليك وتضر من حولك ، ولكن أن تتوهم المعرفة وتصاب بما يسمي(the illusoin of knowlege) أي وهم المعرفة فتلك كارثة حقيقية وآفة مهلكة لﻷفراد والمجتمعات والدول.

المؤسف أننا في السودان وكأفراد ومجتمعات ودولة نقع تحت سيطرة كاملة لهذا المثلث ، الجهل البسيط ، والجهل المركب والمصيبة والكبري وثالثة اﻷسافي وهم المعرفة..

تلك مأساتنا وهي سبب اساسي في تفاقم معاناتنا ، وعلة مزمنة تؤخرنا عن ركب اﻷمم ، وهي اﻵفة التي تجعل ثوراتنا عرضة للسرقة والتشويه ،كما يحدث اﻵن.

تضارب التصريحات وتناقضها مع المواقف ، والتي تسيطر علي واقعنا اﻵن اقصد الواقع السياسي واﻹقتصادي واﻷجتماعي تشكف للعيان أننا تحت حصار الثالوث الخطير.. الجهل البسيط ،الجهل المركب ووهم المعرفة، فالسواد اﻷعظم منا نحن الشعب يسيطر عليه الجهل البسيط ، اما من يديرون مواقع الخدمات ودولاب الدولة و اﻷسواق فهم تحت سيطرة الجهل المركب ، اما قادتنا السياسين وقادة الحركات المسلحة وبعض الدعاة وزعماء الدين ومن هم علي شاكلتهم هم رهائن وهم المعرفة.

إنتشار اﻷكاذيب والخداع السياسي والعجز في إدارة اﻷزمات اﻹقتصادية ، والفشل في توفير وإستقرار اﻹمداد في مجال الطاقة بمافيها الكهرباء هي كلها اوجه تظهر سيطرة الجهل المركب وسيطرة وهم المعرفة، وتلك هي حالنا اﻵن مع المعاناة واﻷزمات المتلاحقة..

رغم كل ماذكرت من تشخيص في السطور اعلاه أقر انا محجوب الخليفة بأنني احد ضحايا الجهل البسيط ، وربما ﻷنني مواطن بسيط من غمار الناس ولكن، ذلك لايعفيني من اﻷصابة بالجهل المركب إذا دخلت إلي دوائر إدارة المواقع الخدمية ولربما أسقط في براثن وهم المعرفة إذا أوقعتني الصدفة وخدمتني الظروف ﻵكون زعيما وهميا او سياسيامصنوعا ،او عمدة خالي أطيان ، ﻷمارس في الناس العذاب ألوان.

صحيفة السوداني