العيكورة يكتب: بنك فيصل بطلو الجرجرة





بقلم/ صبري محمد علي (العيكورة)

عندما تحول مبلغ عبر بنك خارجي ويؤكد لك المسؤول ان الحوالة ستصل خلال ساعة (بالكتير) ويراجع المستفيد بالسودان للاستلام ويقال له لم تصل ويتوقع وصولها خلال (24) ساعة ! أظن من حقك ان تصر وشك وحك ذقنك لان هناك من كذب عليك هنا او هناك وهذا ما حدث معى اليوم راجعت البنك الاهلي التجاري بمدينة الباحة بالسعودية لاخطره بمقولة موظف بنك فيصل بالخرطوم (قال ما وصلت) ! فيقال لى ان الخلل منهم وقد وصلتهم قبل ان تقوم من مقعدك امامي ! الحوالة من النوع (ابوكديس) يعني هوا اسمها (كويك باي) أحب الانجليزي ياخ لكن هذه (الكويك باي) اصطدمت بأدبيات الخدمة المدنية داخل بنك فيصل (ياخ ما شغال ليك ياخ) أو (تعال بكرة) ، المحركة الجينية الملازمة لنا في كل مرفق للاسف . سألت اليوم أحد الاصدقاء وخبراء البنوك ومدير لاحد البنوك العريقة بالخرطوم عن السبب فقال لى بالحرف الواحد (بعض الموظفين بتمحركوا) نعم كده ببساطة لا يهمه غرض الارسال مرض ، عملية ، سفر ، مصاريف دراسة ، رمضان لا يهم فالمهم ان يصرفك من امامه .

بنك فيصل من البنوك العريقة والمشهود لها بالانضباط والمهنية ولكن يمكن ان يهوي الى الدرك الاسفل بمثل هذه الممارسات المعزولة (برأيي) وكم تمنيت ان يخرج ببيان عبر موقعه الرسمي كونه المستلم الوحيد لحوالات ال (كويك باي) ليشرح ويحدد المدة الزمنية للعميل فمن اراد ان يرسل عبرهم فعل ومن لا تناسبه المدة بحث عن بنك آخر ! اليس هذا هو الوضع الطبيعي الذى يجب ان يكون؟ فلم الصمت إذاً .

تواصلت بع بعض الذين سبقوني بالتحويل عبر هذا البنك قفالوا ان اقاربهم استلموا فوري (الله الله) !! و (اشمعني انا؟) يعني وهذا يدل على ان الوضع الطبيعي في الامر هو الاستلام الفوري والغير طبيعي هو (امش وتعال بكرة) والمحركة المتعمدة وهذا ما سينفر الناس من التحويل عبر هذا البنك و (برأيي) يجب على إدارة البنك وفى اعلى هرمها الالتفات لممارسات صغار موظفيها وناس (الوتسبة) اثناء الدوام فإنها الحالقة !

قبل ما أنسي : ـــ

أها يا جماعة هسي قروشنا دي يستلموها كيف من ناس تعال بكرة وما وصلت و الشبكة (طاشة) وما شغال ليك ياخ ما تصبر ! وجنس ده ياهو زاااتو الجنن عبد القادر . بطلوا الجرجرة ياخ و ادونا قروشنا رمضان دخل الحوش .

صحيفة الانتباهة