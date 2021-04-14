أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الأربعاء الموافق 14 أبريل 2021م
أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الأربعاء الموافق 14 أبريل 2021م
صحيفة السوداني :
– د. حمدوك يدعو نظيريه المصري والإثيوبي لاجتماع قِمّة ثلاثي مُغلق
– الشمالية تسجل 10 حالات إصابة جديدة بكورونا
– الحركة الشعبية فصيل جنوب كردفان تحذر من تأخير الترتيبات الأمنية
– مليشيات مسلحة بقريضة تقتل (٧) مواطنين وتجرح (٣) كانوا في طريقهم لأداء واجب العزاء
– القوات المسلحة السودانية تسلم الجيش الإثيوبي 61 أسيراً
– حمدوك : العلاقة مع مصر تقوم على أساس المصالح المشتركة
صحيفة النيل الدولية:
– البرهان يختتم زيارته لولاية غرب دارفور
– حمدوك يدعو نظيريه المصري والإثيوبي لاجتماع قمة ثلاثي
– أنباء عن توجه وفد أمني سوداني الى إسرائيل الأسبوع المقبل
– السودان: مخاوف من أزمة سيولة مع زيادة حجم مشتريات النقد الأجنبي بالمصارف
– تسليم حركات الكفاح المسلح قوائم القوة المشتركة – إثيوبيا تتهم الخرطوم بـ”قرع طبول الحرب”
صحيفة القوات المسلحة :
– البرهان يختتم زيارته لولاية غرب دارفور
– حمدوك يدعو نظيريه المصري والاثيوبي لاجتماع قمة ثلاثية
– القوات المسلحة السودانية تسلم الحيش الاثيوبي عدد من الاسري
– مجلس الوزراء يقف علي الوضع الامني بمدينة الجنينة
صحيفة الوطن:
– الحزب الشيوعي يتهم قوش بتأجيج الصراع في دارفور
– الجيش يسلم إثيوييا “٦١” أسيراً
– تعديل قسمة الثروة والسلطة لمساري الوسط والشمال
– مجلس الوزراء يوجه بسرعة نشر القوات المشتركة ونزع سلاح المواطنين
– مدير صندوق أبوظبي للتنمية يعلن عن دعمه للسودان
الخرطوم: (كوش نيوز)