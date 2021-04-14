



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الأربعاء الموافق 14 أبريل 2021م

صحيفة السوداني :

– د. حمدوك يدعو نظيريه المصري والإثيوبي لاجتماع قِمّة ثلاثي مُغلق

– الشمالية تسجل 10 حالات إصابة جديدة بكورونا

– الحركة الشعبية فصيل جنوب كردفان تحذر من تأخير الترتيبات الأمنية

– مليشيات مسلحة بقريضة تقتل (٧) مواطنين وتجرح (٣) كانوا في طريقهم لأداء واجب العزاء

– القوات المسلحة السودانية تسلم الجيش الإثيوبي 61 أسيراً

– حمدوك : العلاقة مع مصر تقوم على أساس المصالح المشتركة

صحيفة النيل الدولية:

– البرهان يختتم زيارته لولاية غرب دارفور

– حمدوك يدعو نظيريه المصري والإثيوبي لاجتماع قمة ثلاثي

– أنباء عن توجه وفد أمني سوداني الى إسرائيل الأسبوع المقبل

– السودان: مخاوف من أزمة سيولة مع زيادة حجم مشتريات النقد الأجنبي بالمصارف

– تسليم حركات الكفاح المسلح قوائم القوة المشتركة – إثيوبيا تتهم الخرطوم بـ”قرع طبول الحرب”

صحيفة القوات المسلحة :

– البرهان يختتم زيارته لولاية غرب دارفور

– حمدوك يدعو نظيريه المصري والاثيوبي لاجتماع قمة ثلاثية

– القوات المسلحة السودانية تسلم الحيش الاثيوبي عدد من الاسري

– مجلس الوزراء يقف علي الوضع الامني بمدينة الجنينة

صحيفة الوطن:

– الحزب الشيوعي يتهم قوش بتأجيج الصراع في دارفور

– الجيش يسلم إثيوييا “٦١” أسيراً

– تعديل قسمة الثروة والسلطة لمساري الوسط والشمال

– مجلس الوزراء يوجه بسرعة نشر القوات المشتركة ونزع سلاح المواطنين

– مدير صندوق أبوظبي للتنمية يعلن عن دعمه للسودان

الخرطوم: (كوش نيوز)