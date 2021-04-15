معتصم محمود يكتب.. فاشر السلطان تصفع تحالف الأشرار





ـ فاز (الشدادي) مدثر آدم سبيل برئاسة اتحاد الفاشر وسقط مرشح تحالف الخيش !!

ـ انتخابات الفاشر ضربة جديدة لتحالف اتحادات الخيش وتأكيد أن الاتحادات المحترمة موالية بالكامل للعلامة بروف شداد.

ـ فاز (سبيل) رغم الأموال التي دُفعت لإسقاطه .

ـ أندية الفاشر أكدت أن أصواتها لا تُشترى وأن أولاد شداد من أمثال (سبيل) أفضل خيار.

ـ(سبيل) إداري خبرة، نظيف اليد واللسان تماماً مثل معلمه شداد فمن هو منافسه !!

ـ أخير نسكت.

ـ سقوط مرشح الفلول بالفاشر جعل قيادتهم بالخرطوم تهرع للسلطان برقو عارضين الوفاق !!

ـ معتصم عبد السلام، سيف الكاملين، صديق عكلي شوهدوا وهم يقتحمون مكتب برقو طالبين الوفاق !!

ـ لا وفاق مع الفساد .

ـ نعم لا وفاق مع كل من شارك في اتحاد أدانته المحاكم بالفساد .

ـ برقو جزء من منظومة الشفافية والتطوير بقيادة البروف وليس فرداً يا هؤلاء .

ـ يُخطئ الفلول إن ظنوا أن برقو يمكن شراؤه بالمنصب.

ـ السقوط مع شداد أشرف من الفوز مع قائمة الفساد .

ـ برقو قادم لمنصب النائب الأول وبعدها رئيس عدييييل للاتحاد ومنه لمنصب قاري رفيع وأمسكوا الخشب .

ـ برقو لا هو رئيس الاتحاد ولا أحد نوابه ولكنه وبلا منصب قيادي خطف الأضواء وفعل كل هذا الحراك .

ـ بدون منصب قيادي بات برقو الرجل الثاني بالاتحاد.

ـ برقو جعل من لجنة المنتخبات أهم لجنة بالاتحاد رغم وجود عشرات اللجان.

ـ لهذا بات مكتب برقو مزاراً للفلول طالبين ود الرجل ومحاولين استقطابه .

ـ مغازلة الفلول لبرقو يؤكد أن تحالف الخيش يعاني نقص الكوادر .

ـ التحالف الهزيل استعان بطه فكي وجعله رئيساً طمعاً في مال الرجل لكن أدروب كان أذكى ولم يدفع إلا الفتات .

ـ تحالف الخيش يبحث الآن عن رئيس جديد يصرف عليه بعد ان قالوا (أدروب في جيبو عقرب وعاوز يبقى نائب رئيس).

ـ التحالف الهزيل يعيش أسوأ أيامه وغاب عن المشهد تماماً بعد لمة الجبل والفروسية .

ـ تحالف أهم بنوده ملء البطون وآخر لمة كانت في أولاد أمدرمان للمشويات .

ـ تحالف ملء البطون برك وتاني ما بقوم .

صحيفة الصيحة