معتصم محمود يكتب.. فاشر السلطان تصفع تحالف الأشرار
ـ فاز (الشدادي) مدثر آدم سبيل برئاسة اتحاد الفاشر وسقط مرشح تحالف الخيش !!
ـ انتخابات الفاشر ضربة جديدة لتحالف اتحادات الخيش وتأكيد أن الاتحادات المحترمة موالية بالكامل للعلامة بروف شداد.
ـ فاز (سبيل) رغم الأموال التي دُفعت لإسقاطه .
ـ أندية الفاشر أكدت أن أصواتها لا تُشترى وأن أولاد شداد من أمثال (سبيل) أفضل خيار.
ـ(سبيل) إداري خبرة، نظيف اليد واللسان تماماً مثل معلمه شداد فمن هو منافسه !!
ـ أخير نسكت.
ـ سقوط مرشح الفلول بالفاشر جعل قيادتهم بالخرطوم تهرع للسلطان برقو عارضين الوفاق !!
ـ معتصم عبد السلام، سيف الكاملين، صديق عكلي شوهدوا وهم يقتحمون مكتب برقو طالبين الوفاق !!
ـ لا وفاق مع الفساد .
ـ نعم لا وفاق مع كل من شارك في اتحاد أدانته المحاكم بالفساد .
ـ برقو جزء من منظومة الشفافية والتطوير بقيادة البروف وليس فرداً يا هؤلاء .
ـ يُخطئ الفلول إن ظنوا أن برقو يمكن شراؤه بالمنصب.
ـ السقوط مع شداد أشرف من الفوز مع قائمة الفساد .
ـ برقو قادم لمنصب النائب الأول وبعدها رئيس عدييييل للاتحاد ومنه لمنصب قاري رفيع وأمسكوا الخشب .
ـ برقو لا هو رئيس الاتحاد ولا أحد نوابه ولكنه وبلا منصب قيادي خطف الأضواء وفعل كل هذا الحراك .
ـ بدون منصب قيادي بات برقو الرجل الثاني بالاتحاد.
ـ برقو جعل من لجنة المنتخبات أهم لجنة بالاتحاد رغم وجود عشرات اللجان.
ـ لهذا بات مكتب برقو مزاراً للفلول طالبين ود الرجل ومحاولين استقطابه .
ـ مغازلة الفلول لبرقو يؤكد أن تحالف الخيش يعاني نقص الكوادر .
ـ التحالف الهزيل استعان بطه فكي وجعله رئيساً طمعاً في مال الرجل لكن أدروب كان أذكى ولم يدفع إلا الفتات .
ـ تحالف الخيش يبحث الآن عن رئيس جديد يصرف عليه بعد ان قالوا (أدروب في جيبو عقرب وعاوز يبقى نائب رئيس).
ـ التحالف الهزيل يعيش أسوأ أيامه وغاب عن المشهد تماماً بعد لمة الجبل والفروسية .
ـ تحالف أهم بنوده ملء البطون وآخر لمة كانت في أولاد أمدرمان للمشويات .
ـ تحالف ملء البطون برك وتاني ما بقوم .
صحيفة الصيحة