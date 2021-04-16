



نقطتين:

* اعتقد موضوع حظر حوار ضياء الدين بلال حا ينتهي للتضحية بالرشيد يعقوب وهو اصلا قنطر روحو مع حملة رفت الوكلاء والمسئولين المحسوبين شيوعيين .. الافضل له يكشف المستور والا بروح فيها لوحده.

*في موضوع الكهرباء .. اعتقد التوفر المفاجيء .. سببه هو حصر الجاز لصالح التوليد في المحطات الثيرمو التي يمكن أن تعمل بالجاز رغم انه اغلى تكلفة .. وقد يكون خفضوا الإمداد للقطاع الصناعي .. حلول ترقيعية ومعالجات خوفا من غضب الشارع المتزامن مع التربص بإعلان جوبا.

المهم هذا أمر جيد ان تخاف الحكومة وتستجيب للشارع.. من جهة أخرى الدخول في مرحلة الحلول بالترقيع يعني انهم بدئوا يتعاملوا بمنهج النظام السابق ومنحوا ثقة اكبر لخبراء الترقيع الاسلاميين أو المحسوبين عليهم في مؤسسات الدولة .. لانهم ملوك الترقيع والحلول المؤقتة والخروج من الأزمات.

وغالبا ما سيتم إيهام الناس أن التوفر سببه إيقاف مخربين تم التوصل إليهم.. عشان يكون في شوية دراما سياسية… وبرضو كشة يساريين مطعمة ببعض الإسلاميين غير المفيدين لارباك المراقبين.

مكي المغربي