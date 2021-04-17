



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم السبت الموافق 17 أبريل 2021م

🔵 صحيفة أخبار اليوم :

– إلغاء مفاجئ لزيارة الوفد السوداني لإسرائيل وتصريحات للبرهان.

– السفير السعودي يكشف لـ«أخبار اليوم» أسباب إيقاف تأشيرات دخول الزوجات من غير أطفال.

– البرهان: لدينا رأي واضح بضرورة وجود إتفاق ملزم بشأن ملء سدالنهضة.

– تسجيل 142 حالة اشتباه بكورونا 42 منها مؤكدة و6 وفيات خلال 24 ساعة.

– مريم الصادق: نهج إثيوبيا بشأن سد النهضة عقيم ومستهتر

– عاصم البلال يكتب قضايا وأخبار للنقاش والتحليل: نوارسنا بين حماية السفير السعودى وهواجس ابوذر.

🔵 صحيفة الوطن :

– يوم الرحيل الحزين

– البلاد تودع رئيس التحرير الأستاذ يوسف سيد أحمد

– الجهات الرسمية والشعبية والسلك الدبلوماسي وقادة الإعلام ورموز المجتمع ينعون الراحل

🔵 صحيفة السوداني الالكترونية :

– تسجيل 142 حالة اشتباه بكورونا 42 منها مؤكدة و6 وفيات خلال 24 ساعة

– البرهان لـ (الحدث): العلاقات السودانية المصرية وخاصة العسكرية قديمة وراسخة ومتجددة

– البرهان: نستعد للدفاع عن أراضينا، ونأسف للتصعيد الإثيوبي

– رئيس مجلس السيادة: الأمن ومكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية هي حدود علاقتنا مع الجانب الإسرائيلي

– وفاة وزير المالية الأسبق عبد الرحيم حمدي

– حسن قاضي يتوجّه إلى جمهورية الكنغو

– الكشف عن نتائج فحص هاتف أحمد الضي أمام المحكمة

– تجمُّع رياض الأطفال: الحكومة تجبرنا على التوقُّف بقراراتها غير المدروسة

🔵 صحيفة النيل الدولية :

– السودان: لن نسمح لإثيوبيا بجرنا إلى مغامرات “حمقاء”

– السودان يشارك في التوقيع على اتفاقية الشراكة الجديدة المخصصة لافريقيا

– عضو مجلس السيادة الإنتقالي يشارك في مراسم تنصيب رئيس الكنغو

– كورونا: تسجيل 142حالة اشتباه 42 منها مؤكدة و6 وفيات خلال 24 ساعة

– تعليمات من وزارة الحج والعمرة السعودية للمعتمرين القادمين من الخارج.

🔵 صحيفة تاسيتي الاخبارية الإلكترونية :

– البرهان: ننطر لاثيوبيا كجارة والعداء ليس في قاموسنا

– وفاة وزير المالية الأسبق عبدالرحيم حمدي

– حمدوك يعلن استعداده لزيارة اسرائيل

– جهاز الأمن ينفي خبر زيارة وفد امني سوداني لإسرائيل.

وكالة السودان للأنباء “سونا”

مقابلة خاصة لـ “الحدث” مع رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان

البرهان: لدينا رأي واضح بضرورة وجود إتفاق ملزم بشأن ملء سدالنهضة

تسجيل 142 حالة اشتباه بكورونا 42 منها مؤكدة و6 وفيات خلال 24 ساعة

زيارات تفقدية للصندوق القومي لرعاية المبدعين

عضو مجلس السيادة الإنتقالي مولانا حسن قاضي يشارك في مراسم تنصيب رئيس جمهورية الكنغو

دانيال كودي يدعو لتعزيز قيم المحبة والتسامح والسلام بين المجتمع

اللجنة التسيرية الجديدة لشركة الوفاق تتسلم مجلس إدارة شركة الوفاق.

توقيع مذكرة تفاهم بين الخطوط الجوية السودانية ومصر للطيران

ألف شتلة هشاب لتعمير حزام الصمغ العربي بشمال كردفان

الملتقى الثاني لأمناء الحج والعمرة يبدأ اعماله بولاية النيل الأبيض

إعتماد تشيد 42 طريق بالجزيرة ضمن موازنة 2021م الإتحادية

تعليمات من وزارة الحج والعمرة السعودية للمعتمرين القادمين من الخارج

شمال كردفان تعلن عن 400 وظيفة جديدة

تجمع الأطباء السودانيين بأمريكا يعلن انشاء محطة اوكسجين بمستشفى نيالا

والي شمال كردفان يشهد ختام فعاليات مسابقة القرآن الكريم

تجمع الأطباء السودانيين بأمريكا يعلن انشاء محطة اوكسجين بمستشفى نيالا

النيلين