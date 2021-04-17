معتصم محمود يكتب.. الضرائب تُبطل الادعاء الكاذب





ـ فرية وقف دعم الفيفا للاتحاد السوداني لم تحتاج لأكثر من (48) ساعة فقط لتنكشف عورتها .

ـ خطاب صغير من الضرائب يؤكد عدم وجود ضرائب على الاتحاد السوداني نسف كل دعاوى الفلول ومطاريد الاتحاد.

ـ غلطة المطاريد الحالمين بالعودة استخدامهم لأسلحة فاقدة الصلاحية وغير مجدية في محاربة شداد .

ـ يحاولون اتهام أنزه من ولدته حواء السودان بالفساد !!

ـ لو زعموا أن شداد ديكتاتور أو متشدد أو غير ذلك لكان مقبولاً لكن اتهامه بالفساد جعل الشارع الرياضي يسخر من الحملة الإعلامية التي تدور منذ (4) أعوام ولن تأتي أكلها .

ـ حتى حين استعانوا بالوزيرة الفاشلة والمفوضية المتواطئة وإدارة الفساد بالنائب العام فشلوا .

ـ طرقوا كل الأبواب وذهبوا للفيفا وقدموا الوثائق المضروبة والمحصلة صفر كبير .

ـ قلنا لكم شداد أنزه من ولدته حواء السودان محروس بعدالة السماء .

ـ لو كان شداد يبحث عن المال لاستثمر فقط المساحة الخالية بمنزله وبنى عليها برجاً يدر عليه ملايين الدولارات .

ـ لاحظ قلنا (المساحة الخالية) فقط ولم نقل المنزل المترامي الأطراف والقائم في أغلى منطقة بالسودان .

ـ إعلام (اكتب واقبض) الذي يروج لفساد مزعوم لماذا لا يكتب عن فساد ما قبل اتحاد شداد !!

ـ لماذا لا يكتب عن الفساد الذي أكدته المحاكم وأقر به الجناة !!

ـ بالتأكيد لن يكتبوا لأنهم جزء من ذاك الفساد .

ـ لن يكتبوا ضد من يمول حملتهم ويملأ

بطونهم التي تكرشت من مال السُحت .

ـ إعلام (اكتب واقبض) سُبة في وجه الإعلام الرياضي وهو سبب البلاوي .

ـ يقبضون المكرمات ويتهمون شداد بما فيهم .

ـ الجميل أن شداد لا يقرأ لهم ولا يلتفت لتفاهاتهم .

ـ شداد رجل صالح لذا فهو في حماية العادل المنتقم فيما يتخبط أعداء الرجل في متاهات لولبية .

ـ آخر تلك المتاهات شكوى الفلول للفيفا فيما يتعلق بالمريخ .

ـ الفيفا استفسرت الاتحاد والمريخ عن شخص زعم أنه محامي المريخ !!

ـ الرئيس الشرعي للمريخ تبرأ من المحامي وكذلك الاتحاد !!

ـ من هو (طارق حسن) الذي تبرأت منه القيادة الشرعية للمريخ وأنكره الاتحاد العام !!

ـ لماذا ادخل هذا الشخص نفسه في حتة ضيقة وموقف باااااايخ .

ـ لماذا وضع نفسه مكان السخرية والاستهزاء ولماذا جعل نفسه في موضع الأجرب الذي يتبرأ منه الناس !!

ـ كيف لمحام أن يتقدم باستئناف باسم المريخ دون استئذان الرئيس الشرعي وكيف تعامل مع أعضاء مجلس مُجمدة عضويتهم !!

ـ كيف لمن يزعم أنه محام أن تفوت عليه هذه الأبجديات !!

ـ بالمناسبة أين قرارات (جمعية عوضية سمك) التي قررت إقصاء سوداكال وتولي أسد ورفاقه السلطة !!

ـ كيف يتولى السلطة من لا يملكون مصاريف تمرين واحد .

ـ بصراحه، لولا قرار شداد التمسك بسوداكال لما وجد الفريق مصاريف تمرين.

ـ سوداكال رئيس من نااااااار .

صحيفة الصيحة