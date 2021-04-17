معتصم محمود يكتب.. الضرائب تُبطل الادعاء الكاذب
ـ فرية وقف دعم الفيفا للاتحاد السوداني لم تحتاج لأكثر من (48) ساعة فقط لتنكشف عورتها .
ـ خطاب صغير من الضرائب يؤكد عدم وجود ضرائب على الاتحاد السوداني نسف كل دعاوى الفلول ومطاريد الاتحاد.
ـ غلطة المطاريد الحالمين بالعودة استخدامهم لأسلحة فاقدة الصلاحية وغير مجدية في محاربة شداد .
ـ يحاولون اتهام أنزه من ولدته حواء السودان بالفساد !!
ـ لو زعموا أن شداد ديكتاتور أو متشدد أو غير ذلك لكان مقبولاً لكن اتهامه بالفساد جعل الشارع الرياضي يسخر من الحملة الإعلامية التي تدور منذ (4) أعوام ولن تأتي أكلها .
ـ حتى حين استعانوا بالوزيرة الفاشلة والمفوضية المتواطئة وإدارة الفساد بالنائب العام فشلوا .
ـ طرقوا كل الأبواب وذهبوا للفيفا وقدموا الوثائق المضروبة والمحصلة صفر كبير .
ـ قلنا لكم شداد أنزه من ولدته حواء السودان محروس بعدالة السماء .
ـ لو كان شداد يبحث عن المال لاستثمر فقط المساحة الخالية بمنزله وبنى عليها برجاً يدر عليه ملايين الدولارات .
ـ لاحظ قلنا (المساحة الخالية) فقط ولم نقل المنزل المترامي الأطراف والقائم في أغلى منطقة بالسودان .
ـ إعلام (اكتب واقبض) الذي يروج لفساد مزعوم لماذا لا يكتب عن فساد ما قبل اتحاد شداد !!
ـ لماذا لا يكتب عن الفساد الذي أكدته المحاكم وأقر به الجناة !!
ـ بالتأكيد لن يكتبوا لأنهم جزء من ذاك الفساد .
ـ لن يكتبوا ضد من يمول حملتهم ويملأ
بطونهم التي تكرشت من مال السُحت .
ـ إعلام (اكتب واقبض) سُبة في وجه الإعلام الرياضي وهو سبب البلاوي .
ـ يقبضون المكرمات ويتهمون شداد بما فيهم .
ـ الجميل أن شداد لا يقرأ لهم ولا يلتفت لتفاهاتهم .
ـ شداد رجل صالح لذا فهو في حماية العادل المنتقم فيما يتخبط أعداء الرجل في متاهات لولبية .
ـ آخر تلك المتاهات شكوى الفلول للفيفا فيما يتعلق بالمريخ .
ـ الفيفا استفسرت الاتحاد والمريخ عن شخص زعم أنه محامي المريخ !!
ـ الرئيس الشرعي للمريخ تبرأ من المحامي وكذلك الاتحاد !!
ـ من هو (طارق حسن) الذي تبرأت منه القيادة الشرعية للمريخ وأنكره الاتحاد العام !!
ـ لماذا ادخل هذا الشخص نفسه في حتة ضيقة وموقف باااااايخ .
ـ لماذا وضع نفسه مكان السخرية والاستهزاء ولماذا جعل نفسه في موضع الأجرب الذي يتبرأ منه الناس !!
ـ كيف لمحام أن يتقدم باستئناف باسم المريخ دون استئذان الرئيس الشرعي وكيف تعامل مع أعضاء مجلس مُجمدة عضويتهم !!
ـ كيف لمن يزعم أنه محام أن تفوت عليه هذه الأبجديات !!
ـ بالمناسبة أين قرارات (جمعية عوضية سمك) التي قررت إقصاء سوداكال وتولي أسد ورفاقه السلطة !!
ـ كيف يتولى السلطة من لا يملكون مصاريف تمرين واحد .
ـ بصراحه، لولا قرار شداد التمسك بسوداكال لما وجد الفريق مصاريف تمرين.
ـ سوداكال رئيس من نااااااار .
صحيفة الصيحة