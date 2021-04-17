د. عبد الناصر مجذوب مكي يكتب: لماذا غيَّر الوزير تصريحاته تجاه سد النهضة؟!





يعتبر من أكبر السدود في القارة الأفريقي حيث بدأت فكرته منذ ١٠٠ عام ايام الحاكم منليك الأول ١٨٦٦ __١٨٨٩

كما يعتبر الإمبراطور هيلاسلاسي الذي حكم إثيوبيا ١٩١٧ __1974 هو

مهندس مشروعات السدود في إثيوبيا وفي أغسطس ١٩٥٧ ردت الحكومة الامريكية على طلب الإمبراطور هيلاسلاسي بعمل دراسة لقيام عدد من السدود على النيل الأزرق وروافده لتوليد الطاقه الكهربائية ولقد تم تكليف مكتب الاستعلام التابع لوزارة الداخليه الامريكيه بتنفيذ الدراسة واستمرت الدراسة خمسة سنوات سلمت لحكومة إثيوبيا في عام ١٩٦٤وكان ذلك بمثابة الرد على الاتحاد السوفيتي الذي قبل بناء السد العالي لمصر وذلك للضغط عليها لتغير موقفها اتجاه القضية الفلسطينيه وقام المكتب بتحديد ٢٦ موقعا على النيل الازرق

اهمهم سوكارادوبي _مابيل _ماريا وأهمها سد الحدود وهو سد النهضة ( هداسي جاديب) باللغة الامهرية وسوف نعرف لاحقا لماذا تغيير الاسم ثلاثة مرات لم يتم تنفيذ هذه السدود نسبة لعدم الاستقرار السياسي الذي ألم بالجارة

الحبيبة إثيوبيا انقلابات عسكرية حرب داخلية حروب خارجيه انتهت بانفصال اريتيريا

ولكن هذا الوضع بدأ في الانحسار بعد قدوم القرن الواحد والعشرين وتوقف كل جبهات القتال

وانتهاء حركات التحرر وانحسار النعرات العنصرية الداخلية وظهور جيل جديد مسلح بالعلم والمعرفه

وظهور المصالح الاقتصادية فوق كل اعتبار وعلى إثر هذا الاستقرار النسبي شرعت إثيوبيا في تنفيذ مشروعات ضخمه على النيل الزرق وروافده بلغت ٣٠٠ ميغا واط حتى ٢٠١٠ وساعد ذلك في:

١.علاقات إثيوبيا الخارجية

٢ توفر استثمارات ضخمة نتيجه للاستقرار السياسي

٣ بروز الصين كقوه اقتصاديه تبحث من مؤطئ قدم لها في افريقيا

٤ ظهور كميات من الغاذ الطبيعي في إقليم اوغادين

وفي أبريل عام ٢٠٠٧ وضع الرئيس ملس ذناوي حجر الأساس لسد الألفية الكبير من ثم تغيير إلى سد النهضة ويأتي تغيير الاسم كلما تغييرات السعة التخزينية ويقع في الجنوب الغربي لاثيوبيا منطقه بني شنقول على بعد ١٥__20كلم من السودان

ويبعد ٤٥٠ كلم عن الأخدود الأفريقي العظيم وعلى ارتفاع ٥٠٠__٦٠٠ متر عت سطح البحر ويصل متوسط الأمطار في هذه المنطقه الي٨٠٠ ملم ويبعد عن العاصمه أديس اببا ٩٨٠ كلم كل هذه المقدمة التاريخية حتى نجيب على السؤال ماهي فوائد سد النهضة للسودان؟؟؟ وماهي المساوئ المرتبة على بناء هذا السد.؟؟ وهل كما قال وزير الري بروف ياسر عباس بأن فوائد سد النهضة للسودان أكثر فائده من إثيوبيا وهو يشكل السد العالي للسودان!!!!! رغم هذه التصريحات وأمام جمع من الصحفيين الا ان الوزير غير كلامة بعد تغيير حكومة الثوره موقفها!!! رغم علم الحكومة بأن مصر حاولت الجلوس مع إثيوبيا ١١ مره متجاوزه السودان!!!!

تلك هي مصر التي تهرول لها الحكومة وتحج اليها المعارضة وتعمر منها الحركات المسلحة والتي نعمل معها مناورات نسور النيل وهي تحتل أراضينا حلايب وشلاتين لايحدث ذلك إلا في بلد العجائب السودان كيف تحتل بلدك تعمل مع العدو مناورات في أرضك وبالقرب من المنطقة المحتله!!!!!!؟ …

همسة:

مصر ثوره ديسمبر غير

نواصل

قيادي الحركة الشعبية شمال

صحيفة الانتباهة