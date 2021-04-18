معتصم محمود يكتب.. اتحاد الخرطوم روائح تزكم الأنوف (2)





ـ ثورة أندية الخرطوم ضد الاتحاد المحلي أربكته وجعلته يتخبط.

ـ في اجتماعه الأخير تجاوزت قيادة الاتحاد دعوة (فتوح) ممثل أندية الأولى والرجل الذي تهابه القيادة الكرتونية .

ـ تجاوز فتوح تأكيد جديد على استهداف أندية الخرطوم وممثليها بالاتحاد .

ـ من يقول لسكرتير الاتحاد أسامة عبد السلام إن معاداة أندية الخرطوم ليس في مصلحتك فستحتاج لأصوات الخرطوم يوماً ما .

ـ لم يعد للخرطوم ممثل بمجلس الإدارة إلا أشرف عدوي عضو أمانة الرياضة والذي دخل الاتحاد عبر بوابة المؤتمر الوطني .

*عدوي يشارك في كل المؤامرات ضد الخرطوم ربما لوجود ثغرات في الملف الذي يتولاه (الاستثمار).

* محصلة اجتماع مجلس الاتحاد

بيان هزيل توعد فيه الاتحاد بمقاضاة كل من يتعرض له في الأسافير !!

ـ البيان الهزيل والتهديد الفطير قُصد به التسجيل الصوتي لفارس بحري والإداري الحمش ماجد راس الذي كشف المستور في مداخلته بقروب الاتحاد .

ـ اتحاد الكيماوي أجبن من الذهاب إلى المحاكم لمقاضاة ماجد راس الذي شغل منصب أمين المال ويعرف من الأسرار الكثير .

ـ ماجد لم يكشف إلا الشيك أبو 45 ألف فكيف إن تحدث عما هو أكبر !!

*لو كانت صحيفة الاتحاد المالية نظيفة لما تهرب من عرض الميزانيات على العمومية !!

ـ النظام الأساسي يفرض تقديم ميزانية سنوية والآن مرت 3 سنوات دون ميزانية !!

ـ اتحاد الكيماوي أدخل نفسه في مطب ضيق وهو يرفض قيام انتخابات تكميلية لانتخاب رئيس وأمين مال ومندوبي الجموعية وأندية الأولى .

ـ الامتناع عن قيام الانتخابات تيار يقوده الكيماوي الذي يرى أن انتخاب رئيس يحول دون دخوله مجلس إدارة الاتحاد العام .

ـ يريد تأخير الانتخابات لما بعد أكتوبر حتى يضمن دخول مجلس إدارة الاتحاد العام !!

ـ الكيماوي يريد دخول الاتحاد عبر اتحادات الخيش رغم أن المجموعة تفرقت وها هي قياداتها تترجى برقو ليقودها !!

ـ قائد المجموعة الفعلي يتخفى خوفاً من إثارة موضوع أموال الاتحاد العربي التي أعادها بعد أن هدده شداد بالنيابة .

ـ100 ألف ريال يا مفتري !!

ـ التلكؤ في قيام الانتخاب استهداف صريح للخرطوم وبحري والجموعية ولأندية الأولى التي يتواجد غالبها بالخرطوم .

ـ الجهات الأربع صاحبة الحق في المواقع الشاغرة بدأت في لملمة أطرافها للتنسيق قبل التفجير .

ـ مقعد نائب الرئيس الذي يشغله الكيماوي خاص ببحري رغم أن الكيماوي أمدرماني صميم ولا علاقة له ببحري .

ـ الرابطة الأمدرماني نادي الكيماوي ولا نادي له ببحري .

ـ أمدرمانية الكيماوي تفرض عليه تسليم أمانة المال لعبود ابن أمدرمان وحرمان بحري من حقها في شغل المنصب!!

ـ صحيح أن الكيماوي نجح في تدجين أرخص الإداريين في بحري لكنهم لا يمثلون بحري في وجود عناصر إدارية شرسة كماجد راس الذي يتعرض لضغوط للترشح لمنصب أمانة المال .

ـ راس قادر على تصحيح الأوضاع باتحاد الخرطوم لاسيما ملف الاستثمار وحكاية الدكاكين وما أدراك ما الدكاكين يا عدوي .

ـ مطلب منطقة الخرطوم ظل مقتصراً على الانتخابات التكميلية أما الآن فقد تم رفع سقف المطالب لسحب الثقة.

ـ الثوره انطلقت وإرسال الأجاويد لن يوقفها .

ـ اتحاد الفلول لازم يزول.

صحيفة الصيحة