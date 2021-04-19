هذا ما يحدث للجسم عند تناول الكركدية يوميا خلال رمضان





تختلف عادات الإفطار من شخص لآخر، فالبعض يفضل “كسر الصيام” بتناول أنواع معينة من العصائر، مثل البلح بالماء أو بالحليب، وآخرون يميلون لمشروبات أخرى ومنها الكركديه.

والكركديه له العديد من الفوائد التي نستعرضها لكم وأيضا قد يسبب بعض المضاعفات الصحية، وذلك وفق ما ذكر موقع “medicalnewstoday”

فوائد الكركديه

قديماً استخدمته البلدان الأفريقية لخفض درجة حرارة الجسم، وعلاج أمراض القلب، وتسكين التهاب الحلق، وأيضا علاج ارتفاع ضغط الدم، وارتفاع الكوليسترول.

– يخفض ضغط الدم:

وجدت دراسة نشرت عام 2010 أن تناول الكركديه يخفض ضغط الدم لدى الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بهـ والذين يعانون من ارتفاع بسيط.

وتناول المشاركون في الدراسة كوبين من الكركديه يوميًا لمدة 6 أسابيع، واتضح أن أولئك الذين شربوه شهدوا انخفاضًا كبيرًا في ضغط الدم الانقباضي، مقارنة بمن لم يناولوه.

ووجد التحليل للدراسات المنشورة في عام 2015 أن شرب الكركديه يقلل بشكل كبير من ضغط الدم الانقباضي والانبساطي.

– الكوليسترول:

وقارنت الأبحاث المنشورة في عام 2011 نتائج تناول الكركديه مقابل الشاي الأسود على مستويات الكوليسترول، وقام 90 شخصًا يعانون من ارتفاع ضغط الدم بتناوله مرتين يوميًا لمدة 15 يومًا.

وأظهرت الدراسات أن تناوله يزيد من الكوليسترول الجيد ويقلل من مستويات الكوليسترول السيئ والدهون الثلاثية.

-فقدان الوزن:

أظهرت بعض الدراسات آثارًا إيجابية عند فحص تأثيرات الكركديه المركزة على وزن الجسم.

وأظهرت أحد التقارير أنه أدى إلى انخفاض مؤشر كتلة الجسم (BMI)، ووزن الجسم، والدهون، وخاصة في منطقة الفخد إلى الخصر وبذلك يمكن أن يؤدي إلى انخفاض خطر الإصابة بالسمنة.

الآثار الجانبية والمخاطر؟

– الجرعات العالية جدًا منه يمكن أن تسبب تلفًا للكبد، إذ ظهر أنه يتفاعل مع الأسيتامينوفين ويسبب ضرر للبول.

– يجب على الأفراد الذين يشربونه إخبار أطبائهم، حيث إن لديه القدرة على التفاعل مع بعض الأدوية.

– ليس آمنًا للأشخاص الذين يتناولون الكلوروكين، وهو دواء للملاريا، فقد يقلل من مدى فعالية الدواء في الجسم.

– يجب على الأشخاص المصابين بداء السكري أو أدوية ارتفاع ضغط الدم مراقبة مستويات السكر في الدم عند تناوله هذا لأنه قد يقلل من نسبة السكر في الدم أو مستويات ضغط الدم.

– يجب على النساء الحوامل أو المرضعات عدم شربه، فهو ليس جيد لهم.

– لكن يعتبر شرب الكركديه باعتدال آمنًا بشكل عام.

مصراوي