معتصم محمود يكتب.. حلفا التاريخ والخلود تصفع الفلول
حققت عمومية الاتحاد المحلي لوادي حلفا نجاحاً غير مسبوق بحضور 98% من الأندية الموفقة أوضاعها .
ـ قائمة الاتحاد الشرعي فازت بكل المقاعد وقائمة الفلول صفر كبييييير .
ـ تحالف الخيش تدخل بصورة سافرة في الانتخابات ومارس أساليبه الفاسدة لكن السقوط المهين كان محصلة قائمته .
ـ تحالف الخيش اعتمد على إداري عجوز تجاوزه الزمن كثيراً ولم يعد له تأثير إلا في ناديه .
ـ كرة القدم الحلفاوية في يد شباب ثائر لا مكان فيه لمن كان جزءاً من منظومة الفساد .
ـ ماذا قدم هذا الإداري العجوز لحلفا طوال السنوات التي قاد فيها الاتحاد !!
ـ يا سلام على محمد إبراهيم ميمي رئيس اتحاد حلفا الحالي والرجل الذي هزم الفلول في أكثر من جولة .
▪️ميمي ظل في مرمى نيران الفلول منذ عهد الفساد لكنه تمسك بالمبادئ وظل وفياً لشداد.
ـ أغروه بكل الوسائل الجبانة لكنه رفض وبعدها حرموه من حضور عمومية الاتحاد العام بقرار من معتصم جعفر عضو برلمان الكيزان .
ـ عقب فوز ميمي بدورة جديدة أمس الأول تلقى التهانئ من تحالف الخيش !!
ـ الفلول حاولوا إبعاده عن الاتحاد وحين هزمهم بالصندوق حاولوا ملاطفته والتقرب له !!
ـ يا سلام على (إسماعيل رحمة) عضو مجلس إدارة الاتحاد العام وهو يشرف على انتخابات وادي حلفا .
ـ رحمة ذهب لحلفا رغم مزاعم الفلول بأن الوضع غير آمن وان المعارضة ستعتدي على فعاليات الجمعية.
▪على عكس ذلك عُقدت الجمعية دون شرطي واحد و في جو مثالي من السلامة .
ـ المجموعة التي هربت من الانتخابات زعمت لكفيلها بالخرطوم أنهم أغلبيه وأن الانتخابات لن تقوم .
ـ استأجروا عددا من الصبية وكتبوا اللافتات الوقحة ونشروها في الأسافير .
ـ معلوماتي أن من حملوا اللافتات من الوافدين على حلفا .
ـ النوبيون سادة قيم وأهل أخلاق، ليس فيهم من يسب ويشتم كبيراً .
ـ من حرّض على اللافتات المسيئة عبر عن نفسه و عن أخلاقه المعلومة لأهل حلفا .
ـ حلفا وجهت الصفعة الثانية لتحالف الخيش بعد صفعة الفاشر .
ـ من اقصى الغرب لأقصى الشمال كلنا شداد .
ـ على معتصم جعفر أن يقرأ الخارطة جيداً ولا يصرف أمواله على من يخدعونه بوهمة العودة.
ـ شداد باق لدورة جديدة أي حتى العام (2025) وبعدها برقو لدورتين (25ــ2033).
ـ قيادة تحالف الخيش قرأت المشهد فسارعت نحو المعسكر الشدادي .
ـ سيف ومعتصم وعكلي كلهم حاصروا برقو طالبين الوفاق والاندماج لكن برقو رد عليهم بعبارة واحدة (فات الأوان).
صحيفة الصيحة