



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الأربعاء الموافق 21 أبريل 2021م

صحيفة السودانيٰ:

السودان يدعو كَافّة الأطراف التشادية للتهدئة ووقف الاقتتال

حكومة ولاية جنوب دارفور تعلن نفرة لدعم متضرري حريق معسكرات قريضة وتعتذر للمواطنين

الهند تقدم شحنة من الأدوية الأساسية والمنقذة للحياة هدية للسودان

ندرة حادة في الأدوية وارتفاع أسعار المستوردة بنسبة (312) %

وزير الكهرباء لـ(السوداني): لا عودة للقطوعات المبرمجة مجدداً

وزيرة الخارجية تُوجِّه باستقصاء المُشكلات القنصلية الخاصّة بالتزوير في المُستندات الرسمية

وزارة الطاقة والنفط تضخ كميات من الوقود لمقابلة الاستهلاك

صحيفة النيل الدولية:

مقتل الرئيس التشادي في معارك مع المتمردين والسودان ينعيه

السودان يدعو الأطراف التشادية للتهدئة ووقف الإقتتال

البرهان يطلع على مبادرةكتلة المشروع القومي لجمع الصف الوطني

مجلس الوزراء يستعرض الأوضاع الأمنية بالبلاد ومشروعات مؤتمر باريس

إعلان الجنينة منطقة منكوبة ونداء لإغاثة المتضررين

10 ملايين دولار منحة من المصرف العربي لوزارة الصحة السودانية

صحيفة أخبار اليوم:

«أخبار اليوم» تنشر اللحظات الأخيرة للرئيس التشادي قبل مقتله الغامض.

نشر صورة توضح موضع إصابة ديبي والمتمردون يتعهدون بمواصلة الهجوم على النظام.

إجتماع تنسيقي لتشريح ودفن جثث المفقودين ومجهولي الهوية.

والي غرب دارفور يصدر قرارا بإعلان مدينة الجنينة منطقة منكوبة.

مجلس الوزراء يستعرض الأوضاع الأمنية بالبلاد ومشروعات مؤتمر باريس.

صحيفة الوطن:

تفاصيل مصرع الرئيس التشادي ديبي ونجله يتولى السلطة

المحكمة العليا توقف قرار وزارة التربية بإغلاق مدارس

إعلان الجنينة منطقة منكوبة

ضبط ذهب مهرب بدنقلا

مجلس الوزراء يستعرض الأوضاع الأمنية بالبلاد ومشروعات مؤتمر باريس

اتهام القوات الارترية ومليشيات اثيوبية بارتكاب جرائم اغتصاب في إقليم تقراي

الخرطوم (كوش نيوز)