حمدوك “الساخر”: طردوني وماراعوا لحرمة الشهر العظيم.. أبنائنا في عطبرة ستشتاق عيونهم للكهرباء لصعلقتهم وقلة أدبهم





تحظى منشورات طريفة ومرحة بتفاعل كبير على صفحة ساخرة على فيسبوك باسم (الخبير الإقتصادي حمدوك)، ويشير مرافبون على خطورة الصفحات المزيفة على فيسبوك والتي إنتشرت بأسماء مشاهير في السودان فيما يعتبرها البعض تنفيس لما يعيش فيه الشعب من أزمات متواصلة.

ومن المنشورات الطريفة التي حظيت بتفاعل كبير على صفحة (الخبير الإقتصادي حمدوك) بحسب ما نقل محرر النيلين كتبت الصفحة الساخرة يوم الثلاثاء (طردوني والبنوت نيام وماراعوا لحرمة الشهر العظيم).

وكتبت الصفحة أيضاً (جماهير شعبنا العظيم الطردة أصبحت جزء لا يتجزأ من بروتوكول زياراتي) وكذلك (جماهير شعبنا العظيم أنا ما زعلان عشان ناس عطبرة طردوني الليلة absolutely زعلان عشان أساؤ لوالدي العزيز المرحوم أيمن حمدوك).

وأيضاً كتبت (بسبب هذه الصورة ستشتاق عيون أبنائنا في عطبرة للكهرباء نظراً لصعلقتهم وقلة أدبهم الإتعاملوا بيها مع شخصي الضعيف أنا عبدالله أيمن حمدوك).



الخرطوم/معتصم السر/النيلين