



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الخميس الموافق 22 أبريل 2021م

صحيفة أخبار اليوم:

حمدوك في عطبرة وسط إحتجاجات للجان المقاومة.

إثيوبيا ترفض دعوة السودان لقمة ثلاثية وتقترح إجتماع افريقي حول سد النهضة.

تحالف الرؤية السودانية (ترس) يبحث مع الكباشي قضايا الراهن السياسي.

حميدتي يمثل أمام لجنة التحقيق في فض اعتصام القيادة العامة الدموي.

الثروة الحيوانية تعلن زيادة صادرات اللحوم جواً لثلاثة أضعاف بنهاية العام.

صحيفة الوطن:

الجيش: لن نتراجع عن شبر من أراضينا

وزارة الطاقة تعلن ضخ كميات ضخمة من الوقود

لجان المقاومة (تترس) الطريق أمام حمدوك بنهر النيل

البرهان يبحث مع المبعوث الفرنسي ترتيبات مؤتمر باريس

مؤتمر البجا يطالب بدستور دائم للسودان

صحيفة النيل الدولية:

البرهان يبحث مع المبعوث الفرنسي الأوضاع في تشاد

رئيس الوزراء يصل عطبرة وسط احتجاجات للجان المقاومة

الجيش: نواصل نشر قواتنا لاسترداد كل أراضينا من إثيوبيا لتحقيق السعادة لشعبنا

واشنطن: السلام بين السودان واسرائيل ستكون له نتيجة ملموسة لشعبي البلدين

الخطوط الجوية القطرية تستأنف رحلاتها إلى السودان

فرنسا: مستعدون لإقراض السودان 1.5 مليار دولار

صحيفة القوات المسلحة :

البرهان والمبعوث الفرنسي يناقشان التحضيرات لانعقاد مؤتمر باريس والأوضاع في تشاد

الهادي إدريس يؤكد وقوف الحكومة الانتقالية خلف القوات المسلحة

د.حمدوك يؤكد اهتمام الدولة بتحقيق نهضة زراعية

وزيرة الخارجية تستقبل السفير الروسي.

الخرطوم (كوش نيوز)