د. عبد الناصر مجذوب يكتب: سد النهضة (حداس جاديب) 3ـ 3





لقد ختمنا مقالنا السابق ببعض الاسئلة حول السد وهي في أحسن اجاباتها تقف على ساق واحدة لأن الاجابة نابعهةمن الخذانة السياسية وليست الخذانة العلمية الموضوعية الواقعية وكانت بداية الاسئلة ما هي فوائد سد النهضة علي السودان لقد أجاب كثير من الخبراء والعلماء في مجال المياه والسد د وكذلك خبراء القانون الدولي منهم العالم سليمان محمد سليمان في قناه النيل الأزرق وفي سفره القيم خيارات السودان بعد أن أصبح سد النهضة حقيقة واقعة كذلك بروف ياسر عباس وزير الري ذكر محاسن السد في لقائه الشهير مع لفيف من الصحفيين. ومن بعد تراجع من ذلك!! اما د. تاج السر عبدالله في سفره القيم ( تأثير سد النهضة على العلاقات الثنائيه إثيوبيا. السودان مصر) كما أشار العلامة فيصل عبد الله على طه في موسوعته القيمه( َمياه النيل السياق التاريخي والقانوني) كذلك ذكر الصحفي النابهة عبد العزيز خالد فضل الله في صحيفه آخر لحظه العدد2476 من فوائد سد النهضة على السودان هم كثر من كتب على الصحف والمجلات والدوريات العلميه المحكمه ومن تحدث عبر الاجهزه الاعلامية المرئية والمسموعة يشيد بفوائد سد النهضة على السودان نذكر منها الاتي:

١ هو بمثابة السد العالي للسودان تم بناءه في أرض إثيوبيا وبأموال الشعب الإثيوبي (هدية).

٢ يمكن السد السودان من ذراعة٢ مليون فدان طيله العام في منطقه النيل الازرق.

٣ سوف يكون منسوب المياه على النيل الأزرق وروافده ثابت ومستمر طوال العام وبذلك يمكن تشغيل النقل النهري

٤ سوف يستقبل خزان الرصيرص الطمي الناعم وبذلك نضمن سلامه بوابات الخزان

ه. يوفر السد أرخص كهرباء للسودان

٦ توفير ثروه سمكية هائلة

٧ اعتقد بأن أهم فائدة للسد بأنه سوف يوفر طاقه تخذينيه 10 مليون م٣ من المياه كانت تزهب إلى مصر سنويا منذ عام ١٩٥٩ سوف يتم استهلاكها في الزراعه وهذه مشكله مصر كما قال الرئيس افورقي لمرسي عليه الرحمه مشكلتكم مع السودان وليس إثيوبيا!!!!!!

كما ذكرت مجلهwhater internatoialالمحكمه بأن فوائد سد النهضه لاثيوبيا تبلغ960 مليون دولار بينما فوائد السد للسودان تبلغ 2 مليار دولار( بلاه في سد أجمل من كدَه) اما عن سؤال تأثير الأخدود الأفريقي العظيم على السد اولا هذه فريه من ام المصايب (مصر) حيث يبعد السد حوالي 450كلم َمن الأخدود الأفريقي وأثبتت كل الدراسات بعد تكون البحر الأحمر أصبحت هذه المنطقه خاملة (منطقه بني شنقول) وتقول اجهذه الإعلام المصرية انها خايفه على السودان من الغرق طيب لماذا اغرقتم حلفااا بكل تاريخها ونخيلها وعمرانها وثقافتها واثارها ألم يكن هناك بديل!!!!؟؟ عن إغراق حلفااا مجانا لمصر انه الغباء السياسي!!!! ثم ماذا جني السودان من قيام السد العالي سوى الذل والمهانة لأبناء وطنا من مصر.

نواصل

قيادي بالحركة الشعبية شمال

صحيفة الانتباهة