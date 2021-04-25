أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الأحد الموافق 25 أبريل 2021م
أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الأحد الموافق 25 أبريل 2021م
صحيفة السودانيٰ:
– عرمان ينتقد منح الأمن الداخلي صلاحيات القبض والتحري في مسودة القانون
– جسرٌ جوِّيٌّ إماراتيٌّ لدعم ولايات سودانية بسلال غذائية
– حوار ساخن بين رئيس الوزراء ولجان المقاومة بالشمالية
– زيادات جديدة في أسعار الخُبز بالجزيرة
صحيفة النيل الدولية:
– السودان يلوّح بمقاضاة إثيوبيا إن واصلت ملء سد النهضة دون اتفاق
– اجازة قانون مفوضية مكافحه الفساد واستمرارية لجنه التفكيك
– رفض واسع لصلاحيات الاعتقال والتفتيش في مسودة قانون الأمن الداخلي
– اليونيسيف: نقص الغذاء يتسبب بترك مليون طفل سوداني للدراسة
– 22مليار جنيه إيرادات في الربع الأول لهذا العام للموارد المعدنية
– الجنيه السوداني يواصل الهبوط أمام سلة العملات الأجنبية
صحيفة القوات المسلحة :
– اجتماع (السيادي و الوزراء) يبقي على لجنة إزالة التمكين ويجيز قانون مكافحة الفساد
– وزيرة الخارجية تتلقي دعوة من نظيرها الصيني لزيارة بكين
– البرهان يبعث برسالة تهنئة لرئيس جمهورية جيبوتي
– المالية : اكتمال الاستعدادات الفنية لبرامج دعم الاسر (ثمرات)
– قطر الخيرية تدعم الإمدادات الطبية بـ (79) طن من المحاليل الوريدية
صحيفة أخبار اليوم:
– إجازة قانون مفوضية مكافحه الفساد وإستمرار لجنه التفكيك.
– رفض واسع لصلاحيات الإعتقال والتفتيش في مسودة قانون الأمن الداخلي.
– الجنيه السوداني يواصل الهبوط أمام سلة العملات الأجنبية.
– وكيل العدل: الدولة جادة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
– الاتحاد الأفريقي يطالب الجيش في تشاد بإعادة السلطة للمدنيين.
صحيفة الوطن:
– أمريكا تعين مبعوثاً خاصاً لملف سد النهضة ومشكلات الحدود بين السودان وإثيوبيا
– إشتباكات بالأيدي بين قيادات الحرية والتغيير بكسلا
– إجازة قانون مفوضية مكافحة الفساد
– العدل :الدولة جادة في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
الخرطوم: (كوش نيوز)