



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الأحد الموافق 25 أبريل 2021م

صحيفة السودانيٰ:

– عرمان ينتقد منح الأمن الداخلي صلاحيات القبض والتحري في مسودة القانون

– جسرٌ جوِّيٌّ إماراتيٌّ لدعم ولايات سودانية بسلال غذائية

– حوار ساخن بين رئيس الوزراء ولجان المقاومة بالشمالية

– زيادات جديدة في أسعار الخُبز بالجزيرة

صحيفة النيل الدولية:

– السودان يلوّح بمقاضاة إثيوبيا إن واصلت ملء سد النهضة دون اتفاق

– اجازة قانون مفوضية مكافحه الفساد واستمرارية لجنه التفكيك

– رفض واسع لصلاحيات الاعتقال والتفتيش في مسودة قانون الأمن الداخلي

– اليونيسيف: نقص الغذاء يتسبب بترك مليون طفل سوداني للدراسة

– 22مليار جنيه إيرادات في الربع الأول لهذا العام للموارد المعدنية

– الجنيه السوداني يواصل الهبوط أمام سلة العملات الأجنبية

صحيفة القوات المسلحة :

– اجتماع (السيادي و الوزراء) يبقي على لجنة إزالة التمكين ويجيز قانون مكافحة الفساد

– وزيرة الخارجية تتلقي دعوة من نظيرها الصيني لزيارة بكين

– البرهان يبعث برسالة تهنئة لرئيس جمهورية جيبوتي

– المالية : اكتمال الاستعدادات الفنية لبرامج دعم الاسر (ثمرات)

– قطر الخيرية تدعم الإمدادات الطبية بـ (79) طن من المحاليل الوريدية

صحيفة أخبار اليوم:

– إجازة قانون مفوضية مكافحه الفساد وإستمرار لجنه التفكيك.

– رفض واسع لصلاحيات الإعتقال والتفتيش في مسودة قانون الأمن الداخلي.

– الجنيه السوداني يواصل الهبوط أمام سلة العملات الأجنبية.

– وكيل العدل: الدولة جادة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

– الاتحاد الأفريقي يطالب الجيش في تشاد بإعادة السلطة للمدنيين.

صحيفة الوطن:

– أمريكا تعين مبعوثاً خاصاً لملف سد النهضة ومشكلات الحدود بين السودان وإثيوبيا

– إشتباكات بالأيدي بين قيادات الحرية والتغيير بكسلا

– إجازة قانون مفوضية مكافحة الفساد

– العدل :الدولة جادة في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

الخرطوم: (كوش نيوز)