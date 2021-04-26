معتصم محمود يكتب.. تجمع هزيل يحتاج تعديل





ـ أشدتُ أمس بتشكيل تجمع بحري اعتقاداً مني أنه مماثل لتجمع الخرطوم من حيث حسن القياد وشموله لكل الأندية.

ـ عقب نشر زاوية الأمس وصلتني عديد رسائل وكثير مهاتفات من أهل بحري يعلنون فيها براءتهم من التجمع إياه .

ـ وفقاً لما وردني من البحراوية فإن بحري لا علاقة لها بالتجمع الذي أسسه وموله إداري أمدرماني يسكن بحري .

ـ التجمع اللقيط هدفه دعم موقف الإداري الأمدرماني ولا علاقة له بمصالح بحري التي تتمثل في شغل منصب أمين المال بعد خلوه باستقالة ماجد راس ابن بحري القوي .

ـ قيادات بحري التي كشفت لي حقيقة التجمع اللقيط أمدتني بتسجيل صوتي لرئيس التجمع حدد فيه أهداف التجمع وأول ذلك الدفاع عن الإداري الأمدرماني المنسوب لنادٍ خارج بحري (الرابطة) !!

ـ لم يذكر رئيس التجمع المشبوه مطالبة بحري بشغل مقعد أمين المال ولو مروراً !

ـ بحثت عن أندية بحري الكبيرة في التجمع اللقيط فلم أجدها !!

ـ بحثت عن أندية شرق النيل العريقة وشمال بحري الكبيرة فلم أجدها !!

ـ بحثت عن الأسماء الكبيرة والقيادات التاريخية ممن لا يمكن شراؤهم بالمال فلم أجد !!

ـ لم أجد ابن بحري القوي، ماجد راس ولا الجنرال نزار خواجة ولا القرير ولا غيره من الذين لا يجاملون في حقوق بحري !!

ـ الأمدرماني صاحب مشروع التجمع الوهمي لم يخف نفسه وكان حضوراً في اجتماع التأسيس !!

ـ ما سبب تواجد رئيس الاتحاد في اجتماع لأندية بحري هدفه المطالبة بحقوق الأنديه لدى الاتحاد !!

ـ نقول للكيماوي (عملتها ظاااااااهرة)

ـ إنه تجمع الكيماوي لا تجمع بحري .

ـ تجمع بحري الحقيقي تحت التأسيس الآن بقيادة ابن بحري المصادم ماجد راس برفقة الأسماء التي يصعب شراؤها بالمال امثال الجنرال خواجة وحمد صالح والقرير وبقية أقوياء بحري .

ـ تجمع لا يجامل في حقوق بحري وأول ذلك شغل مقعد أمين المال والذي يرفض الكيماوي شغله رغم ادعائه بأنه حريص على حقوق بحري .

ـ شغل أمانة المال يحرك قضايا كثيرة ومن ذلك قضية الشيك أبو 45 ألف، ذلك الشيك الذي تحدث عنه ماجد راس ولم يرد عليه الكيماوي ولا الشخص المتهم بالمبلغ.

ـ شغل أمانة المال سيكشف عن ملف الاستثمار والأحاديث الكثيرة التي تدور حوله .

ـ استاد الخرطوم محاط بمئات الدكاكين والعائد مبلغ يثير أكثر من علامة استفهام .

ـ شخصياً لا أرى مبرراً لسكوت المفوضية عن ملف استثمارات اتحاد الخرطوم .

ـ من حق المفوضية مراجعة ملف الاستثمار وكذلك نيابة المال العام .

ـ اتحاد الخرطوم يحتاج لغربله وأول ذلك الإداري الذي يدير المؤامرات بكل خباثة ثم يغيب عن الاجتماع الذي تصدر فيه القرارات !!

ـ إداري يصفه البعض بتاجر انتخابات، وله في ذلك ملف كاااااامل سنعرضه في قادم الأعمدة .

ـ الرأي عندي أن آفة اتحاد الخرطوم في العطالى الذين لا عمل لهم سوى الاتحاد !!

ـ العاطل يسهل شراؤه وتسخيره لمصلحة الراشي .

صحيفة الصيحة