أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الثلاثاء الموافق 27 أبريل 2021م
أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الثلاثاء الموافق 27 أبريل 2021م
صحيفة السوداني :
– مياه الخرطوم: مساعينا مستمرة في معالجة الشح
– مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة خاصة بشأن أبيي
– البرهان يستقبل حمدوك في أول زيارة له للقيادة العامة
– السودان يلوح بمقاضاة إثيوبيا ضمن أربعة مسارات اتخذها بشأن سد النهضة
– السودان يُؤكِّد ثقته في دور الاتحاد الأفريقي في الوساطة بشأن سد النهضة
– (العليا) تؤيد قرار حكومة الخرطوم بإلغاء تصديق مدرسة للغات
صحيفة المواكب:
– اعتصام لمفصولي الجيش أمام القصر الرئاسي
– نداءات لانتشال جثث سودانيين غرقوا أثناء العبور من ليبيا لأوروبا
– للمرة الأولى.. حمدوك في القيادة العامة يتعهد ببناء جيش موحد
– مدير مياه الخرطوم: فجوة في الإمداد وأزمة العطش متوارثة
– (الصحة): تهاون المواطنين تسبب في زيادة الإصابات والوفيات بـ(كورونا)
– المجلس الرئاسي للجبهة الثورية يصدر عدداً من القرارات
صحيفة التيار:
– حمدوك: ماضون في بناء جيش وطني مهني ومحترف
– تقرير رسمي يكشف عن تزايد مخيف في إصابات “كورونا”
– “الشيوعي”: مؤتمر الحكم يهدف لنسف فكرة المؤتمر الدستوري
– رئيس الوزراء يطلع على مشروعات القوات المسلحة في الجبهة الشرقية
– السودان يعلق رحلاته الجوية مع الهند
– نداءات لانتشال جثث سودانيين غرقوا أثناء العبور من ليبيا لأوروبا
صحيفة الحراك السياسي:
– وزير الصناعة لـ(الحراك): أزمة الخبز مصنوعة ومخزون الدقيق يكفي لـ(8) أشهر
– الوساطة لـ(الحراك): بدء المفاوضات بين الحكومة وحركتي (الحلو ونور) مطلع مايو المقبل
– “التغيير” لـ(الحراك): تشكيل التشريعي لن يتعطل بسبب خلافات الولايات
– “حمدوك”: السودان يتجه لبناء جيش وطني موحد
– نداءات لانتشال جثث سودانيين غرقوا أثناء العبور من ليبيا لأوروبا
– قراران متضاربان من “القضاء” و”إزالة التمكين” يشعلان نزاعاً على منجم أبوغزالة
صحيفة السوداني الدولية:
– حمدوك في القيادة العامة: أهم متطلبات المرحلة بناء جيش مهني
– الصحة: تهاون المواطنين تسبب في زيادة الوفيات بـ(كورونا)
– مياه الخرطوم: أكثر من 800 ألف متر مكعب فجوة المياه بالولاية
– مريم الصادق في جولة خارجية بشأن سد النهضة
– الشمالية: زيارة حمدوك حققت أغراضها
-قرار بإيقاف حركة الركاب بين السودان والهند
صحيفة النيل الدولية:
– القائد العام يستقبل رئيس الوزراء بالقيادة العامة
– السودان يثمن دور الاتحاد الأفريقي في الوساطة بشأن سد النهضة
– وزير الداخلية يرأس إجتماع اللجنة العليا لتأمين إمتحانات الشهادة السودانية
– الشيوعي: ورشة الحكم المحلي “نسفً” للمؤتمر الدستوري
– نداءات لانتشال جثث سودانيين غرقوا أثناء العبور من ليبيا لأوروبا
– السودان يدعو الاطراف السياسية في الصومال لمعالجة خلافاتها بالحوار
صحيفة القوات المسلحة :
– البرهان وحمدوك يجتمعان بالقيادة العامة
– حمدوك يحي شهداء القوات المسلحة وانحيازها للشعب
– الصحة: تهاون المواطنين بـ(كورونا) أدى لارتفاع الإصابات والوفيات
– جولة إفريقية لوزير الخارجية لحسم خلافات سد النهضة
صحيفة صوت الأمة:
– لجنة ازالة التمكين ..توجيه تهمة الخيانة لوالي سنار الأسبق وعدد من المتهمين
– السودان يفوز بالمركز الثاني في المسابقة الإفريقية الكبرى لحفظ القرآن بتنزانيا
– محمد الفكي: ما تعرضت له البلاد كفيل بتمزيقها بالكامل لولا وجود اوتاد المجتمع
– عودة أبرز منسوبي النظام المباد لأعلى سلطات قطاع التعدين
– بَيان عن زِيارة بِعثة الأمم المُتحدة لِتَقييم الاحتياجات الانتخابية لِلسودان
صحيفة أخبار اليوم:
– 886 ألف متر مكعب حجم النقص اليومي للمياه بالخرطوم
– الصحة: التهاون ساهم في ارتفاع إصابات ووفيات كورونا و125 اصابة خلال 24 ساعة
– د.حمدوك نعمل على بناء جيش وطني يتميز بالمهنية والاحترافية
– محمد الفكي: القوانين المجازة تعاقب المفسدين وتضمن دمجهم في المجتمع
– استكمالاً لجسرها الجوي.. وصول طائرة مساعدات إماراتية دعماً للأسر السودانية
صحيفة الوطن:
– تفاصيل إجتماع البرهان وحمدوك بقيادة الجيش
– سلطة الطيران المدني توقف نقل الركاب بين السودان والهند
– الخرطوم تشكل لجنة لتوزيع مياه الشرب “بالتناكر”
– الصحة :تهاون المواطنين زاد معدلات كورونا .
الخرطوم: (كوش نيوز)