



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الثلاثاء الموافق 27 أبريل 2021م

صحيفة السوداني :

– مياه الخرطوم: مساعينا مستمرة في معالجة الشح

– مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة خاصة بشأن أبيي

– البرهان يستقبل حمدوك في أول زيارة له للقيادة العامة

– السودان يلوح بمقاضاة إثيوبيا ضمن أربعة مسارات اتخذها بشأن سد النهضة

– السودان يُؤكِّد ثقته في دور الاتحاد الأفريقي في الوساطة بشأن سد النهضة

– (العليا) تؤيد قرار حكومة الخرطوم بإلغاء تصديق مدرسة للغات

صحيفة المواكب:

– اعتصام لمفصولي الجيش أمام القصر الرئاسي

– نداءات لانتشال جثث سودانيين غرقوا أثناء العبور من ليبيا لأوروبا

– للمرة الأولى.. حمدوك في القيادة العامة يتعهد ببناء جيش موحد

– مدير مياه الخرطوم: فجوة في الإمداد وأزمة العطش متوارثة

– (الصحة): تهاون المواطنين تسبب في زيادة الإصابات والوفيات بـ(كورونا)

– المجلس الرئاسي للجبهة الثورية يصدر عدداً من القرارات

صحيفة التيار:

– حمدوك: ماضون في بناء جيش وطني مهني ومحترف

– تقرير رسمي يكشف عن تزايد مخيف في إصابات “كورونا”

– “الشيوعي”: مؤتمر الحكم يهدف لنسف فكرة المؤتمر الدستوري

– رئيس الوزراء يطلع على مشروعات القوات المسلحة في الجبهة الشرقية

– السودان يعلق رحلاته الجوية مع الهند

– نداءات لانتشال جثث سودانيين غرقوا أثناء العبور من ليبيا لأوروبا

صحيفة الحراك السياسي:

– وزير الصناعة لـ(الحراك): أزمة الخبز مصنوعة ومخزون الدقيق يكفي لـ(8) أشهر

– الوساطة لـ(الحراك): بدء المفاوضات بين الحكومة وحركتي (الحلو ونور) مطلع مايو المقبل

– “التغيير” لـ(الحراك): تشكيل التشريعي لن يتعطل بسبب خلافات الولايات

– “حمدوك”: السودان يتجه لبناء جيش وطني موحد

– نداءات لانتشال جثث سودانيين غرقوا أثناء العبور من ليبيا لأوروبا

– قراران متضاربان من “القضاء” و”إزالة التمكين” يشعلان نزاعاً على منجم أبوغزالة

صحيفة السوداني الدولية:

– حمدوك في القيادة العامة: أهم متطلبات المرحلة بناء جيش مهني

– الصحة: تهاون المواطنين تسبب في زيادة الوفيات بـ(كورونا)

– مياه الخرطوم: أكثر من 800 ألف متر مكعب فجوة المياه بالولاية

– مريم الصادق في جولة خارجية بشأن سد النهضة

– الشمالية: زيارة حمدوك حققت أغراضها

-قرار بإيقاف حركة الركاب بين السودان والهند

صحيفة النيل الدولية:

– القائد العام يستقبل رئيس الوزراء بالقيادة العامة

– السودان يثمن دور الاتحاد الأفريقي في الوساطة بشأن سد النهضة

– وزير الداخلية يرأس إجتماع اللجنة العليا لتأمين إمتحانات الشهادة السودانية

– الشيوعي: ورشة الحكم المحلي “نسفً” للمؤتمر الدستوري

– نداءات لانتشال جثث سودانيين غرقوا أثناء العبور من ليبيا لأوروبا

– السودان يدعو الاطراف السياسية في الصومال لمعالجة خلافاتها بالحوار

صحيفة القوات المسلحة :

– البرهان وحمدوك يجتمعان بالقيادة العامة

– حمدوك يحي شهداء القوات المسلحة وانحيازها للشعب

– الصحة: تهاون المواطنين بـ(كورونا) أدى لارتفاع الإصابات والوفيات

– جولة إفريقية لوزير الخارجية لحسم خلافات سد النهضة

صحيفة صوت الأمة:

– لجنة ازالة التمكين ..توجيه تهمة الخيانة لوالي سنار الأسبق وعدد من المتهمين

– السودان يفوز بالمركز الثاني في المسابقة الإفريقية الكبرى لحفظ القرآن بتنزانيا

– محمد الفكي: ما تعرضت له البلاد كفيل بتمزيقها بالكامل لولا وجود اوتاد المجتمع

– عودة أبرز منسوبي النظام المباد لأعلى سلطات قطاع التعدين

– بَيان عن زِيارة بِعثة الأمم المُتحدة لِتَقييم الاحتياجات الانتخابية لِلسودان

صحيفة أخبار اليوم:

– 886 ألف متر مكعب حجم النقص اليومي للمياه بالخرطوم

– الصحة: التهاون ساهم في ارتفاع إصابات ووفيات كورونا و125 اصابة خلال 24 ساعة

– د.حمدوك نعمل على بناء جيش وطني يتميز بالمهنية والاحترافية

– محمد الفكي: القوانين المجازة تعاقب المفسدين وتضمن دمجهم في المجتمع

– استكمالاً لجسرها الجوي.. وصول طائرة مساعدات إماراتية دعماً للأسر السودانية

صحيفة الوطن:

– تفاصيل إجتماع البرهان وحمدوك بقيادة الجيش

– سلطة الطيران المدني توقف نقل الركاب بين السودان والهند

– الخرطوم تشكل لجنة لتوزيع مياه الشرب “بالتناكر”

– الصحة :تهاون المواطنين زاد معدلات كورونا .

الخرطوم: (كوش نيوز)