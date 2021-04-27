محمد عبد الماجد يكتب: كلمات متقاطعة





(1)

متشابهات.

الحركات المسلحة.

(2)

من حروف العطف.

ما في مواصلات.

(3)

للتعريف.

قريبة وزير.

(4)

للنفي.

ما صارفين.

(5)

مكرر.

أزمة الغاز.

(6)

من الأسماء الخمسة.

الكوبري مقفول.

(7)

سائل حيوي.

الرصيد.

(8)

للتنبيه.

رصيدي انتهى – ارجع لي.

(9)

من حروف النصب.

9 طويلة.

(10)

فعل ماضي.

سودانير.

(11)

من الطيور.

الشيك.

(12)

من أسماء الوصل.

الركشة.

(13)

من الأمراض التي تصيب الأطفال.

طيور الجنة.

(14)

تقال في التلفون.

ماشي عليك.

(15)

للاعتذار.

التلفون كان في الشاحن.

(16)

فنان سوداني.

الصرّاف.

(17)

من حروف العلة.

الواتساب.

(18)

للتمني.

الحافز.

(19)

مبعثرة.

مجلس السيادة.

(20)

من أخوات كان.

عائشة موسى.

(21)

من التراث.

لجنة التحقيق في فض الاعتصام.

صحيفة الانتباهة