أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الأربعاء الموافق 28 أبريل 2021م
أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الأربعاء الموافق 28 أبريل 2021م
صحيفة السوداني:
– كمال عمر المحامي بعد القبض عليه: فليشكوني إلى محكمة الجنايات الدولية
– حميدتي يصل إنجمينا على رأس وفد كبير يضم موسى هلال لتقديم واجب العزاء في وفاة ديبي
– حميدتي يُجري مباحثات رسمية مع رئيس المجلس العسكري التشادي
– (الدعم السريع): خطة لمنع احتكاكات الرعاة والمزارعين في كردفان
– المدينة الرياضة.. الدفاع يتمسك بإسقاط الدعوى والمحكمة تقرر سير الإجراءات
– (إبراهيم نايل ايدام) يعترف: نافع علي نافع هو المتسبب في موت الدكتور علي فضل
صحيفة الحراك السياسي:
– نبيل أديب لـ(الحراك): 10 جثث بمشرحة الأكاديمي تم دفنها لا صلة لها بفض الاعتصام
– تحذيرات رسمية من انهيار النظام الصحي حال التراخي في الاشتراطات الصحية
– إبراهيم نايل إيدام: نافع نفذ عملية قتل “علي فضل”
– هيئة تعويضات حرب الخليج تدفع 380 مليون دولار
– اثيوبيا تعلن رفضها للاتفاقيات التاريخية لمياه النيل
– الخارجية الامريكية تشدد على تنفيذ التزامات إثيوبيا وإريتريا
صحيفة التيار:
– نايل إيدام: نافع مسؤول عن عملية اغتيال علي فضل
– “سودانير” توضح حقيقة عودة الطائرة من القاهرة براكبة واحدة
– المحكمة العليا الإسرائيلية تقر منح الإقامة لطالبي لجوء سودانيين
– مجلس الوزراء يجيز (سيداو) ويتحفظ على (3) مواد
– (التعايشي): السودان يستحق أن نمنحه فرصة أخيرة للمعافاة
– تحذيرات لسكان العاصمة من تغير حالة الطقس
صحيفة السوداني الدولية:
– مجلس الوزراء يجيز اتفاقية (سيداو) ويتحفظ على 3 مواد
– إبراهيم إيدام في محكمة انقلاب الانقاذ: نافع قتل الطبيب علي فضل
– السودان يحمل إثيوبيا مسؤولية أضرار الملء الثاني لسد النهضة
– السعودية تربط الدخول لأراضيها لأداء فريضتي العمرة والحج بالتطعيم ضد كورونا
– لجنة إزالة التمكين تعيد مشاريع مؤسسة النيل الأزرق لحكومة سنار
– حميدتي يؤدي واجب العزاء في وفاة الرئيس التشادي
صحيفة المواكب:
– اعترافات خطيرة عن تورط نافع بإغتيال الدكتور علي فضل
– السعودية تشترط التطعيم بلقاح (كورونا) لأداء الحج والعمرة
– التعايشي: الورشة الفنية لنظام الحكم في السودان خطوة مهمة
– ضبط مصنع عشوائي لتصنيع مستحضرات التجميل بالخرطوم
– تنسيقية قطاع الطيران المدني تلوح بالإضراب الشامل
-إثيوبيا: نتفاوض حالياً حول ملء السد وليس تقاسم المياه
صحيفة أخبار اليوم:
– الصحة تدق ناقوس الخطر وتحذر من خطورة وضع كورونا
– “130” سودانيا يلقون حتفهم في البحر الأبيض المتوسط
– مباحثات رسمية للنائب الأول للسيادي مع رئيس المجلس العسكري التشادي
– ايدام : نافع المسؤول عن مقتل االطبيب علي فضل
– شركة سعودية إماراتية لتوريد المواد البترولية وزيادة السعات التخزينيية السعادة
– الحكومة الانتقالية تعلن عن مشاورات واسعة قبل مؤتمر الحكم الفيدرالي
صحيفة الوطنْ:
– وقائع مثيرة في جلسة محاكمة انقلاب “٣٠” يونيو
– سودانير تكشف تفاصيل عودة طائرتها بمواطنة مصابة بكورونا من القاهرة
– شركة سعودية أماراتية لتوريد المواد البترولية للسودان
– حميدتي يصل انجمينا على رأس وفد كبير
صحيفة النيل الدولية:
– مجلس الوزراء يجيز (سيداو) ويتحفظ
– الولايات المتحدة تدعو إلى تكوين إدارة مشتركة في أبيي
– اللاجئون الاثيوبين يرفضون الترحيل لمعسكر المدينة (6) بالنيل الازرق
– عقوبات بريطانية على رجل الأعمال السوداني أشرف الكاردينال
– مياه الخرطوم: 886 ألف متر مكعب حجم النقص اليومي للمياه
– الولايات المتحدة تدعو إلى تكوين إدارة مشتركة في أبيي.
الخرطوم: (كوش نيوز)