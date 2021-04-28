



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الأربعاء الموافق 28 أبريل 2021م

صحيفة السوداني:

– كمال عمر المحامي بعد القبض عليه: فليشكوني إلى محكمة الجنايات الدولية

– حميدتي يصل إنجمينا على رأس وفد كبير يضم موسى هلال لتقديم واجب العزاء في وفاة ديبي

– حميدتي يُجري مباحثات رسمية مع رئيس المجلس العسكري التشادي

– (الدعم السريع): خطة لمنع احتكاكات الرعاة والمزارعين في كردفان

– المدينة الرياضة.. الدفاع يتمسك بإسقاط الدعوى والمحكمة تقرر سير الإجراءات

– (إبراهيم نايل ايدام) يعترف: نافع علي نافع هو المتسبب في موت الدكتور علي فضل

صحيفة الحراك السياسي:

– نبيل أديب لـ(الحراك): 10 جثث بمشرحة الأكاديمي تم دفنها لا صلة لها بفض الاعتصام

– تحذيرات رسمية من انهيار النظام الصحي حال التراخي في الاشتراطات الصحية

– إبراهيم نايل إيدام: نافع نفذ عملية قتل “علي فضل”

– هيئة تعويضات حرب الخليج تدفع 380 مليون دولار

– اثيوبيا تعلن رفضها للاتفاقيات التاريخية لمياه النيل

– الخارجية الامريكية تشدد على تنفيذ التزامات إثيوبيا وإريتريا

صحيفة التيار:

– نايل إيدام: نافع مسؤول عن عملية اغتيال علي فضل

– “سودانير” توضح حقيقة عودة الطائرة من القاهرة براكبة واحدة

– المحكمة العليا الإسرائيلية تقر منح الإقامة لطالبي لجوء سودانيين

– مجلس الوزراء يجيز (سيداو) ويتحفظ على (3) مواد

– (التعايشي): السودان يستحق أن نمنحه فرصة أخيرة للمعافاة

– تحذيرات لسكان العاصمة من تغير حالة الطقس

صحيفة السوداني الدولية:

– مجلس الوزراء يجيز اتفاقية (سيداو) ويتحفظ على 3 مواد

– إبراهيم إيدام في محكمة انقلاب الانقاذ: نافع قتل الطبيب علي فضل

– السودان يحمل إثيوبيا مسؤولية أضرار الملء الثاني لسد النهضة

– السعودية تربط الدخول لأراضيها لأداء فريضتي العمرة والحج بالتطعيم ضد كورونا

– لجنة إزالة التمكين تعيد مشاريع مؤسسة النيل الأزرق لحكومة سنار

– حميدتي يؤدي واجب العزاء في وفاة الرئيس التشادي

صحيفة المواكب:

– اعترافات خطيرة عن تورط نافع بإغتيال الدكتور علي فضل

– السعودية تشترط التطعيم بلقاح (كورونا) لأداء الحج والعمرة

– التعايشي: الورشة الفنية لنظام الحكم في السودان خطوة مهمة

– ضبط مصنع عشوائي لتصنيع مستحضرات التجميل بالخرطوم

– تنسيقية قطاع الطيران المدني تلوح بالإضراب الشامل

-إثيوبيا: نتفاوض حالياً حول ملء السد وليس تقاسم المياه

صحيفة أخبار اليوم:

– الصحة تدق ناقوس الخطر وتحذر من خطورة وضع كورونا

– “130” سودانيا يلقون حتفهم في البحر الأبيض المتوسط

– مباحثات رسمية للنائب الأول للسيادي مع رئيس المجلس العسكري التشادي

– ايدام : نافع المسؤول عن مقتل االطبيب علي فضل

– شركة سعودية إماراتية لتوريد المواد البترولية وزيادة السعات التخزينيية السعادة

– الحكومة الانتقالية تعلن عن مشاورات واسعة قبل مؤتمر الحكم الفيدرالي

صحيفة الوطنْ:

– وقائع مثيرة في جلسة محاكمة انقلاب “٣٠” يونيو

– سودانير تكشف تفاصيل عودة طائرتها بمواطنة مصابة بكورونا من القاهرة

– شركة سعودية أماراتية لتوريد المواد البترولية للسودان

– حميدتي يصل انجمينا على رأس وفد كبير

صحيفة النيل الدولية:

– مجلس الوزراء يجيز (سيداو) ويتحفظ

– الولايات المتحدة تدعو إلى تكوين إدارة مشتركة في أبيي

– اللاجئون الاثيوبين يرفضون الترحيل لمعسكر المدينة (6) بالنيل الازرق

– عقوبات بريطانية على رجل الأعمال السوداني أشرف الكاردينال

– مياه الخرطوم: 886 ألف متر مكعب حجم النقص اليومي للمياه

– الولايات المتحدة تدعو إلى تكوين إدارة مشتركة في أبيي.

الخرطوم: (كوش نيوز)