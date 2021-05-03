



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الأثنين الموافق 3 مايو 2021م

🔵 صحيفة أخبار اليوم:

– رئيس الوزراء يعين مناوي حاكما على إقليم دارفور.

– لجنة التفكيك تصدر عدداً من القرارات باسترداد أراض وإنهاء خدمة دستوريين.

– وكلاء الغاز في منبر (أخباراليوم) : المنتج متوفر والمشكلة في سوء الادارة.

– نائب جبريل: نواجه مؤامرات حتى من داخل الحكومة.

– شهادة مهمة لمعاوية البرير في محكمة احمد عباس.

– تربية الخرطوم : الخميس آخر موعد للتقديم لامتحان شهادة الأساس.

🔵 صحيفة الوطن:

– استرداد عدد من العقارات والأراضي تتبع للمعزول وأسرته وقادة النظام

– مناع : عودة النظام البائد عشم ابليس في الجنة

– البرهان: “باقين عشرة” على شراكتنا مع قوى الحرية والتغيير

– الخارجية: تعنت اثيوبيا في ملف سد النهضة يضعها في خانة المعتدي

– مناوي : تعييني حاكماً بدارفور خطوة جادة لتنفيذ اتفاق جوبا

🔵 صحيفة السوداني الالكترونية:

– تعيين مناوي حاكماً لإقليم دارفور

– حمدوك يشيد بالدور الوطني لفريق التفاوض لرفع اسم السودان من قائمة الإرهاب

– حمدوك يوجه بالعمل فوراً في تنفيذ الخطة الإسعافية لمعالجة مشكلة المياه بولاية الخرطوم

– حاكم إقليم دارفور: أتمنى أن نعمل معاً بتعاون

– وزيرة الخارجية تصل كينشاسا في إطار جولتها الأفريقية

– انطلاق الامتحان التجريبي لطلاب شهادة الأساس بالخرطوم في 4 مايو

– لجنة إزالة التمكين تعلن إنهاء عمل المئات من الموظفين في عدد من الهيئات الحكومية

– مفوضية الأمم المتحدة: مليون لاجئ في السودان بحاجة إلى المساعدات

🔵 صحيفة النيل الدولية:

– البرهان: الفترة الانتقالية لا تحتمل التناحر بين قوى الثورة

– تعيين مناوي حاكماً لإقليم دارفور

– لجنة التفكيك تسترد اراضي من قيادات نظام المخلوع وزوجته وتنهي خدمة ٥٦ قاضياً

– الفكي: لجنة التفكيك تواصل أعمالها ولن نسمح بإفطارات المحلول

– المرور تعلن بدء انطلاق أسبوع المرور العربي بالثلاثاء

– تشريح 53 جثمان مجهول الهوية بمشرحة (الأكاديمي)

🔵 صحيفة القوات المسلحة :

– البرهان يتلقى إتصالا هاتفيا من ولي عهد ابوظبي

– تعيين مناوي حاكماً لإقليم دارفور

– حمدوك يوجه بخطة إسعافية لمعالجة مشكلة مياه الخرطوم

– مجلس الوزراء يخصيص رقم هاتف و بريد الكتروني لتلقي شكاوى المواطنين

🔵 صحيفة تاسيتي الاخبارية الإلكترونية:

– تفاصيل زيارة البرهان لموسى هلال في منزله بالخرطوم

– التربية تحدد الخميس اخر موعد للتقديم لامتحانات شهادة الاساس

– حمدوك يصدر قرارا بتعيين مناوي حاكما لإقليم دارفور

– موسفيني يتعهد بالتدخل لوقف عملية الملء الثاني لسد النهضة

🔵 وكالة السودان للأنباء “سونا”

– مجلس الوزراء: يخصيص رقم هاتف 00249183781329 و بريد الكتروني moca.office@cabinet.gov.sd

لتلقي شكاوى المواطنين

– حمدوك يمتدح فريق التفاوض لرفع اسم السودان من قائمة الأرهاب

– بثينة دينار:نسعى لتأسيس دولة الدستور والقانون القائمة على حق المواطنة

– دقلو يرأس اجتماع اللجنة الوطنية العليا لتنفيذ اتفاق السلام

– وزيرة الخارجية تصل كنشاسا في إطار جولتها الإفريقية

– وزير الصناعة يقف على خطة مركز البحوث والاستشارات الصناعية

– وزير الثقافة والاعلام يهنيء الصحفيين بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة

– وزير الداخلية يشيد باستقرار الأحوال الأمنية والجنائية بشرق دارفور

– الطوارئ الصحية تشدد على أهمية التطعيم ضد فيروس كورونا

– والي سنار يعفي الوزراء المكلفين ويكلف آخرين

– الوقوف على جاهزية مراكز برنامج ثمرات بأم درمان

– مبادرة لمحاربة الزئبق في التعدين بين المعادن وشركة روسية

– بداية تسجيل حواشات المزارعين بسجلات مشروع الجزيرة

– مشروع الخضر والفاكهة بالرهد يدخل دائرة الإنتاج قريبا

– قائد الدعم السريع بزالنجي: حريصون على أمن واستقرار المواطن

– جبل أولياء : خطة لإنارة الطرق الرئيسة بالمحلية

– المرور تعلن بدء انطلاق أسبوع المرور العربي بالثلاثاء

– نهر النيل : جهود لفتح مصارف المياه إستعدادا للخريف

– إدارة المرور: بداية التفويج للبصات السفرية اعتبارا من الأحد القادم

– القيادة المركزية للدعم السريع تتفقد قواتها بقطاع البحر الأحمر

النيلين