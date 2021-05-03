أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الأثنين الموافق 3 مايو 2021م
أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الأثنين الموافق 3 مايو 2021م
🔵 صحيفة أخبار اليوم:
– رئيس الوزراء يعين مناوي حاكما على إقليم دارفور.
– لجنة التفكيك تصدر عدداً من القرارات باسترداد أراض وإنهاء خدمة دستوريين.
– وكلاء الغاز في منبر (أخباراليوم) : المنتج متوفر والمشكلة في سوء الادارة.
– نائب جبريل: نواجه مؤامرات حتى من داخل الحكومة.
– شهادة مهمة لمعاوية البرير في محكمة احمد عباس.
– تربية الخرطوم : الخميس آخر موعد للتقديم لامتحان شهادة الأساس.
🔵 صحيفة الوطن:
– استرداد عدد من العقارات والأراضي تتبع للمعزول وأسرته وقادة النظام
– مناع : عودة النظام البائد عشم ابليس في الجنة
– البرهان: “باقين عشرة” على شراكتنا مع قوى الحرية والتغيير
– الخارجية: تعنت اثيوبيا في ملف سد النهضة يضعها في خانة المعتدي
– مناوي : تعييني حاكماً بدارفور خطوة جادة لتنفيذ اتفاق جوبا
🔵 صحيفة السوداني الالكترونية:
– تعيين مناوي حاكماً لإقليم دارفور
– حمدوك يشيد بالدور الوطني لفريق التفاوض لرفع اسم السودان من قائمة الإرهاب
– حمدوك يوجه بالعمل فوراً في تنفيذ الخطة الإسعافية لمعالجة مشكلة المياه بولاية الخرطوم
– حاكم إقليم دارفور: أتمنى أن نعمل معاً بتعاون
– وزيرة الخارجية تصل كينشاسا في إطار جولتها الأفريقية
– انطلاق الامتحان التجريبي لطلاب شهادة الأساس بالخرطوم في 4 مايو
– لجنة إزالة التمكين تعلن إنهاء عمل المئات من الموظفين في عدد من الهيئات الحكومية
– مفوضية الأمم المتحدة: مليون لاجئ في السودان بحاجة إلى المساعدات
🔵 صحيفة النيل الدولية:
– البرهان: الفترة الانتقالية لا تحتمل التناحر بين قوى الثورة
– تعيين مناوي حاكماً لإقليم دارفور
– لجنة التفكيك تسترد اراضي من قيادات نظام المخلوع وزوجته وتنهي خدمة ٥٦ قاضياً
– الفكي: لجنة التفكيك تواصل أعمالها ولن نسمح بإفطارات المحلول
– المرور تعلن بدء انطلاق أسبوع المرور العربي بالثلاثاء
– تشريح 53 جثمان مجهول الهوية بمشرحة (الأكاديمي)
🔵 صحيفة القوات المسلحة :
– البرهان يتلقى إتصالا هاتفيا من ولي عهد ابوظبي
– تعيين مناوي حاكماً لإقليم دارفور
– حمدوك يوجه بخطة إسعافية لمعالجة مشكلة مياه الخرطوم
– مجلس الوزراء يخصيص رقم هاتف و بريد الكتروني لتلقي شكاوى المواطنين
🔵 صحيفة تاسيتي الاخبارية الإلكترونية:
– تفاصيل زيارة البرهان لموسى هلال في منزله بالخرطوم
– التربية تحدد الخميس اخر موعد للتقديم لامتحانات شهادة الاساس
– حمدوك يصدر قرارا بتعيين مناوي حاكما لإقليم دارفور
– موسفيني يتعهد بالتدخل لوقف عملية الملء الثاني لسد النهضة
🔵 وكالة السودان للأنباء “سونا”
– مجلس الوزراء: يخصيص رقم هاتف 00249183781329 و بريد الكتروني moca.office@cabinet.gov.sd
لتلقي شكاوى المواطنين
– حمدوك يمتدح فريق التفاوض لرفع اسم السودان من قائمة الأرهاب
– بثينة دينار:نسعى لتأسيس دولة الدستور والقانون القائمة على حق المواطنة
– دقلو يرأس اجتماع اللجنة الوطنية العليا لتنفيذ اتفاق السلام
– وزيرة الخارجية تصل كنشاسا في إطار جولتها الإفريقية
– وزير الصناعة يقف على خطة مركز البحوث والاستشارات الصناعية
– وزير الثقافة والاعلام يهنيء الصحفيين بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة
– وزير الداخلية يشيد باستقرار الأحوال الأمنية والجنائية بشرق دارفور
– الطوارئ الصحية تشدد على أهمية التطعيم ضد فيروس كورونا
– والي سنار يعفي الوزراء المكلفين ويكلف آخرين
– الوقوف على جاهزية مراكز برنامج ثمرات بأم درمان
– مبادرة لمحاربة الزئبق في التعدين بين المعادن وشركة روسية
– بداية تسجيل حواشات المزارعين بسجلات مشروع الجزيرة
– مشروع الخضر والفاكهة بالرهد يدخل دائرة الإنتاج قريبا
– قائد الدعم السريع بزالنجي: حريصون على أمن واستقرار المواطن
– جبل أولياء : خطة لإنارة الطرق الرئيسة بالمحلية
– المرور تعلن بدء انطلاق أسبوع المرور العربي بالثلاثاء
– نهر النيل : جهود لفتح مصارف المياه إستعدادا للخريف
– إدارة المرور: بداية التفويج للبصات السفرية اعتبارا من الأحد القادم
– القيادة المركزية للدعم السريع تتفقد قواتها بقطاع البحر الأحمر
النيلين