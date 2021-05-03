معتصم محمود يكتب.. أسوأ ما فعله الكاردينال بالهلال





ـ أسوأ ما فعله الكاردينال خلال عهده الأسود هدم نادي الهلال بالكااااااامل وتحويله لأرض جردااااااء .

ـ نادي الهلال الذي كان مفخرة الأسياد ذلك القصر الأبيض الأنيق الذي كان النادي الأجمل في السودان ومعلماً من معالم أم درمان تحول لخرابة جرداء بأمر الكاردينال .

ـ لا أعرف سبباً واحداً لهدم نادي الهلال غير اعتقاد كردنة بأن الرواد معارضة أربابية !!

ـ كان بالإمكان الاكتفاء بإغلاق النادي وهذا ما تم بالفعل عبر المفوضية سيئة السمعة ولم يكن بعدها من مبرر لهدم النادي .

ـ الرأي عندي أن هدم النادي قضية مكتملة الأركان يا نيابة مكافحة الفساد .

ـ نادي الهلال ممتلكات عامة وكردنة هدمه بقرار فردي غير مدعوم من جمعية عمومية ولا حتى مجلس إدارة .

ـ أما الأسوأ من هدم النادي فهو إزالة اسم الهلال من الاستاد .

ـ أزال كردنة اسم الهلال ووضع مكانه اسمه ورسمه !!

ـ بعد هدم النادي وإزالة الاسم من الاستاد لم يعد للهلال وجود إلا في خطابات النادي !!

ـ لو طُلب لكارهي الهلال أن يفعلوا بالهلال أسوأ ما يريدون لما فعلوا أكثر مما فعله كردنة !!

ـ العجيب أن الأقلام الكاردينالية التي لا تستحي ترى أن اسم الهلال مسألة هامشية !!

ـ إن كان اسم الكيان مسألة هامشية فما هو المهم !!

ـ دلوني على شيء واحد أهم من الاسم الذي جمعنا خلال أكثر من 90 عاماً .

ـ الهلال هذا الاسم الجميل الذي عم كل أنحاء السودان فما من مدينة أو قرية إلا وبها هلال، بل تعدى الحدود وظهر في السعودية والإمارات وفلسطين .

ـ عجبت لمن ينادي بإزالة اسم الهلال والابقاء على الجوهرة إكراماً للكاردينال!!

ـ أيهما أولى بالاكرام، من أسسوا الكيان واختاروا أجمل اسم في السودان أم الكاردينال!!

ـ الرواد الذين أسسوا الكيان ودفعوا رسوم الأرض وشيدوا الاستاد عبر ملحمة بطولية راااائعة أم رمم الاستاد !! .

ـ عجبت لمن يرى أن الترميم أهم من التشييد !!

ـ عجبت لمن يسخر من الذين سكبوا مئات الأطنان من السيخ والأسمنت وملايين الطوب الأحمر فشيدوا اقوى استاد بالقارة .

ـ يسخرون ممن سطروا ملحمة بناء الاستاد ليشيدوا بمن شيد مقصورة خاصة به وضع عليها اسمه ورسمه !!

ـ تسلم الاستاد مكتملاً من كل شيء وسلمه خرابة غير مجاز من الكاف !!

ـ بارك الله في سوباط الذي دفع 150 ملياراً لإنقاذ ما يمكن إنقاذه .

ـ الاستاد الآن مؤهل للعب النهاري فقط وكنا قبل التخريب الكاردينالي نلعب مساء .

ـ عموماً نشكر سوباط الذي أعاد الحق لأهله رغم أن القرار جاء متاخراً .

ـ بعد إعادة الاسم ننتظر تسمية القاعات والمداخل بأسماء من أسهموا في بناء الاستاد .

ـ وفقاً للمؤرخ الفكي بريمة فإن الأمير صديق منزول صاحب فكرة بناء الاستاد وعليه فهو الأحق بالقاعة الرئيسة .

ـ نعم قاعة صديق منزول ومن بعده حسن عبد القادر الحاج وبقية العقد الفريد .

صحيفة الصيحة