شاهد بالفيديو.. الإعلامي حازم حلمي يرد على أصعب سؤال: هل يمكن أن تصبح حسناء الإعلام السوداني “لوشي” زوجتك وشريكة حياتك؟





أثار سؤال طرحه المذيع محمد معني على ضيفه الإعلام حازم حلمي خلال استضافته عبر برنامج (رفريش), اهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين قاموا بقطع هذه الجزئية فقط من الحوار.

وبحسب متابعات محرر موقع النيلين فقد طرح معني سؤالاً صعب على ضيفه يقول فيه الاء المبارك ممكن تكون شريك حياتك ؟ .

جاء السؤال متزامنا مع انتشار شائعات قوية قبل أشهر تؤكد ارتباط حازم بالمذيعة الشابة والملقبة بحسناء الإعلام السوداني آلاء المبارك “لوشي”.

حازم في إجابته على السؤال الصعب أكد أن هذا السؤال يدور بخاطر عدد كبير من الناس, لكنه أكد أن علاقته بالحسناء لوشي لا تخرج من كونها علاقة زمالة وصداقة قوية رغم محاولة الكثيرون في الدخول بينهما على حد تعبيره.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين