



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الثلاثاء الموافق 4 مايو 2021م

صحيفة السوداني:

– انطلاق امتحانات الشهادة السودانية في التاسع عشر من يونيو المقبل

– حميدتي: نحن (خجلانين) ونعتذر للشعب السوداني لعدم توفر الخدمات

– وزير مجلس الوزراء يعفي رئيس وأعضاء مجلس الأحزاب السياسية

– حمدوك: لا مجال لعودة المُصادرات واعتقال الصَّحفيين بدون سندٍ قانوني

– (جهر) تعلن العودة للعمل في السودان

– السعودية تقدم (52) طناً من الأدوية والمحاليل الوريدية للسودان

– زيادة جديدة في تذاكر البصات السفرية بنسبة (30%)

– وزير الإعلام يتلقى دعوة رسمية لزيارة السعودية

– الصحة: ولاية الخرطوم هي الأعلى نسبة بالاصابات والوفيات بكورونا

صحيفة المواكب:

– ضخ آلاف الدولارات وفرض رقابة على المصارف

– احتجاجات في الفاشر لمقتل لاجئ داخل مقر للاستخبارات

– ضبط شبكة إجرامية تعمل في تزوير الشهادات الجامعية

– إعفاء رئيس وأعضاء مجلس شؤون الأحزاب

– (52) طناً من الأدوية منحة سعودية للإمدادات الطبية

– خطة لتأمين وصول أوراق امتحانات الشهادة الثانوية للولايات

– الحكومة: الملء الثاني لسد النهضة قضية أمن قومي تهدد حياة السودانيين

صحيفة الحراك السياسي:

– المالية لـ(الحراك): لجنة من 55 عضواً لاستلام أموال (التفكيك)

– والي وسط دارفور: قرار تعيين مناوي حاكماً للإقليم مستعجل وخاطئ

– حملة (القومة للسودان) تكشف حجم المبالغ التي تسلمتها بالعملات الأجنبية

– الثورية: تأخر انفاذ الترتيبات الأمنية وراء تفلت بعض القوات

صحيفة السوداني الدولية:

– حميدتي: (خجلانين) ونعتذر للشعب السوداني

– إنشاء شركة مساهمة عامة لتصنيع الصمغ العربي

– بسبب اختفاء (ود عكر).. لجان مقاومة الجريف شرق تغلق كبري المنشية اليوم

– الرعاية بالخرطوم: توفر كافة مستلزمات الدور الإيوائية

– حكومة شمال كردفان تتبنى علاج الفنان عبد الرحمن عبد الله بالقاهرة

صحيفة التيار:

– ضخ فئات نقدية كبيرة لكبح سوق العملات الموازي

– في حادث بشع.. مصرع (11) عاملاً بشركة الموارد المعدنية

– تزايد مخاوف مزارعين بالفشقة من عودة المليشيات الإثيوبية

– حمدوك: لا مجال لعودة المصادرات واعتقال للصحفيين

– وزير مجلس الوزراء يصدر قراراً بإعفاءات بمجلس شؤون الأحزاب

– مريم الصادق المهدي: قضية سد النهضة أمن قومي تهدد حياة السودانيين

صحيفة النيل الدولية:

– حمدوك في اليوم العالمي للصحافة: لا عودة للمصادرات والإيقاف

– السودان يعترض لدى الاتحاد الافريقي على الملء الثاني لسد النهضة

– نيران ضخمة تقضي على محصولي قطن وذرة بالقلابات وتخلف خسائر فادحة

– وزير شؤون مجلس الوزراء يستقبل وفد الكونغرس الامريكي الزائر للبلاد

– مزارعو مشروع الجزيرة يتوعدون بالتصعيد لتأخر المالية في صرف مستحقات توريد القمح

– تزايد مخاوف مزارعين بالفشقة من عودة المليشيات الإثيوبية لاحتلال أراضيهم

صحيفة القوات المسلحة :

– مريم الصادق: قضية سدّ النهضة أمن قومي تهدّد حياة السودانيين

– 52 طن من الأدوية منحة سعودية للامدادات الطبية

– وزير الاستثمار: السودان سيعرض 18مشروعا و26مربعا للتعدين في مؤتمر باريس

– إجتماع مهم للجنة تأمين إمتحانات الشهادة السودانية

صحيفة أخبار اليوم:

– «أخبار اليوم» تنشر وقائع سرقة غريبة من حساب بنكك

– وفاة (11) عامل بشركة الموارد المعدنية بحادث بطريق جبرة الشيخ ام درمان

– حميدتي: نحن خجلانين ونعتذر للشعب لعدم توفر الخدمات

– تقرير لـ «أخباراليوم» حول ازمة أولياء أمور طلاب مدارس الأساس بمصر

– مريم الصادق: رئيس الكونغو تفهم موقف السودان بشأن سد النهضة.

الخرطوم: (كوش نيوز)