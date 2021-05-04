أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الثلاثاء الموافق 4 مايو 2021م
أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الثلاثاء الموافق 4 مايو 2021م
صحيفة السوداني:
– انطلاق امتحانات الشهادة السودانية في التاسع عشر من يونيو المقبل
– حميدتي: نحن (خجلانين) ونعتذر للشعب السوداني لعدم توفر الخدمات
– وزير مجلس الوزراء يعفي رئيس وأعضاء مجلس الأحزاب السياسية
– حمدوك: لا مجال لعودة المُصادرات واعتقال الصَّحفيين بدون سندٍ قانوني
– (جهر) تعلن العودة للعمل في السودان
– السعودية تقدم (52) طناً من الأدوية والمحاليل الوريدية للسودان
– زيادة جديدة في تذاكر البصات السفرية بنسبة (30%)
– وزير الإعلام يتلقى دعوة رسمية لزيارة السعودية
– الصحة: ولاية الخرطوم هي الأعلى نسبة بالاصابات والوفيات بكورونا
صحيفة المواكب:
– ضخ آلاف الدولارات وفرض رقابة على المصارف
– احتجاجات في الفاشر لمقتل لاجئ داخل مقر للاستخبارات
– ضبط شبكة إجرامية تعمل في تزوير الشهادات الجامعية
– إعفاء رئيس وأعضاء مجلس شؤون الأحزاب
– (52) طناً من الأدوية منحة سعودية للإمدادات الطبية
– خطة لتأمين وصول أوراق امتحانات الشهادة الثانوية للولايات
– الحكومة: الملء الثاني لسد النهضة قضية أمن قومي تهدد حياة السودانيين
صحيفة الحراك السياسي:
– المالية لـ(الحراك): لجنة من 55 عضواً لاستلام أموال (التفكيك)
– والي وسط دارفور: قرار تعيين مناوي حاكماً للإقليم مستعجل وخاطئ
– حملة (القومة للسودان) تكشف حجم المبالغ التي تسلمتها بالعملات الأجنبية
– الثورية: تأخر انفاذ الترتيبات الأمنية وراء تفلت بعض القوات
صحيفة السوداني الدولية:
– حميدتي: (خجلانين) ونعتذر للشعب السوداني
– إنشاء شركة مساهمة عامة لتصنيع الصمغ العربي
– بسبب اختفاء (ود عكر).. لجان مقاومة الجريف شرق تغلق كبري المنشية اليوم
– الرعاية بالخرطوم: توفر كافة مستلزمات الدور الإيوائية
– حكومة شمال كردفان تتبنى علاج الفنان عبد الرحمن عبد الله بالقاهرة
صحيفة التيار:
– ضخ فئات نقدية كبيرة لكبح سوق العملات الموازي
– في حادث بشع.. مصرع (11) عاملاً بشركة الموارد المعدنية
– تزايد مخاوف مزارعين بالفشقة من عودة المليشيات الإثيوبية
– حمدوك: لا مجال لعودة المصادرات واعتقال للصحفيين
– وزير مجلس الوزراء يصدر قراراً بإعفاءات بمجلس شؤون الأحزاب
– مريم الصادق المهدي: قضية سد النهضة أمن قومي تهدد حياة السودانيين
صحيفة النيل الدولية:
– حمدوك في اليوم العالمي للصحافة: لا عودة للمصادرات والإيقاف
– السودان يعترض لدى الاتحاد الافريقي على الملء الثاني لسد النهضة
– نيران ضخمة تقضي على محصولي قطن وذرة بالقلابات وتخلف خسائر فادحة
– وزير شؤون مجلس الوزراء يستقبل وفد الكونغرس الامريكي الزائر للبلاد
– مزارعو مشروع الجزيرة يتوعدون بالتصعيد لتأخر المالية في صرف مستحقات توريد القمح
– تزايد مخاوف مزارعين بالفشقة من عودة المليشيات الإثيوبية لاحتلال أراضيهم
صحيفة القوات المسلحة :
– مريم الصادق: قضية سدّ النهضة أمن قومي تهدّد حياة السودانيين
– 52 طن من الأدوية منحة سعودية للامدادات الطبية
– وزير الاستثمار: السودان سيعرض 18مشروعا و26مربعا للتعدين في مؤتمر باريس
– إجتماع مهم للجنة تأمين إمتحانات الشهادة السودانية
صحيفة أخبار اليوم:
– «أخبار اليوم» تنشر وقائع سرقة غريبة من حساب بنكك
– وفاة (11) عامل بشركة الموارد المعدنية بحادث بطريق جبرة الشيخ ام درمان
– حميدتي: نحن خجلانين ونعتذر للشعب لعدم توفر الخدمات
– تقرير لـ «أخباراليوم» حول ازمة أولياء أمور طلاب مدارس الأساس بمصر
– مريم الصادق: رئيس الكونغو تفهم موقف السودان بشأن سد النهضة.
الخرطوم: (كوش نيوز)