صبري العيكورة يكتب: قرار تعين منّاوي و(كديسة) اليمني





بقلم/ صبري محمد علي (العيكورة)

أصدر السيد رئيس الوزراء بالامس السيد عبد الله حمدوك قراراً قضي بتعيين السيد مني أركو مناوي حاكماً عاماً لاقليم دارفور و وجه الجهات ذات العلاقة باكمال اللازم حيال تنفيذ القرار الذى قال وبحسب [الانتباهة اونلاين] ان القرار يأتي استناداً لاحكام الوثيقة الدستورية وتنفيذاً لاتفاق سلام (جوبا) ! انتهي الخبر الغريب !

مؤتمر نظام الحكم فى السودان مازال لم يلتقط انفاسه ويطلعنا على أي نظام تم التوافق لحكم السودان ليخرج علينا قرار حمدوك المُستند على راكوبتي الوثيقة الدستورية واتفاق سلام جوبا ! دون الاشارة لاى مادة بعينها من الوثيقة الدستورية ولا احد يعلم شيئاً عن نص اتفاق سلام (جوبا) سوي (حفلة ندي القلعة)

سؤال نوجهه للسيد حمدوك اين الاقليم وما زال السودان يحكم بنظام الولايات وماهى حدود الاقليم الذى ذكر فى القرار فدارفور بها خمس ولايات فهل هى الاقليم المعني ام نصيفها ام ربعها (برأيي) انه قرار فضفاض لاهث فوق الاسس القانونية والجغرافية بل ويفتقر حتي للصياغة المحكمة لغوياً ! ثم ما هى صلاحيات هذا (الحاكم العام) بأمر حمدوك واين مقره وميزانيته وهل سيتم تسريح الولاة ام سينزلوا الى معتمدين ومدراء عامين ؟ واين دور المكون القبلي والاثني من هذا التعيين هل تمت استشارتهم ؟ هل باركوا هذه الخطوة ؟ وهل للسيد مناوي الكفاءة والقدرة الكافية التي تؤهله للقيام بهذه المهمة الصعبة لحكم خمسة ولايات مجتمعة تساوي مساحة دولة (فرنسا) وهل وهل أسئلة كثيرة تنتظر السيد حمدوك ان يجيب عليها ولماذا قفز حمدوك بهذا القرار مستبقاً توصيات مؤتمر نظام الحكم المنعقد حالياً بالخرطوم او يفترض ان يكون . أم أن هذه الخطوة هى بالون اختبار لردة فعل بقية المكون القبلي بدارفور ؟ ام أنها اولي بذور الفتنة العرقية (الجد جد) التى امر بها (الحاج) فولكر رئيس البعثة الاممية بالسودان ومنها سيستمر (فرتكة) السودان طوبة طوبة كما قال قائلهم يوماً ما . ثم ماذا عن بقية ولايات السودان الاخري فهل ستظل (فكة كده) ام (سيصمها) حمدوك فى أقاليم كما فاجأ أهل دارفور بهذا القرار . و لو سلمنا جدلاً ان بقية مكون الثورية مبارك لهذا التعيين فماذا عن البقية الغير موقعة على سلام جوبا ؟ فهل سيقبل الحلو وعبد الواحد وغيرهم بمناوي حاكماً عليهم ؟ حقيقة لا أعتقد ان الامر سيكون سهلاً كما ورد فى القرار ولا بد ان الايام القادمة ولربما بعد عطلة العيد ستكون حبلي بالمفاجأت المتسارعة .

قرار حمدوك ذكرني بطرفة تحكي ان تاجراً يمنياً كانت له بقالة بالحصاحيصا ايام كان السودان بخير اشتري نصف كيلو لحم لطبخة داخل بقالته فغافلته (الكديسة) والتهمت اللحم فشك فيها فأمسك بها و وضعها على الميزان ليجد وزنها ايضاً نصف كيلو ! فقال حسناً هذا هو نصف كيلو اللحم فأين ذهبت القطة ؟

أظن من حقنا ان نسأل السيد حمدوك ذات السؤال فهذا مناوي وقد عرفناهُ فأين الاقليم ؟

قبل ما أنسي : ـــ

من أغرب الاخبار (برأيي) ما اوردته هذه [الانتباهة اونلاين] يوم السبت الماضي منسوباً لاحد ضباط قوات الدعم السريع بجنوب دارفور تحت عنوان (جهات توزع رتب عسكرية عليا بأسعار خرافية) !! هذا هو العنوان واليك ملخص الخبر و (بعدين نتفاهم) . اتهم قائد متحرك استتباب الامن بمحليتي كأس و شطايا بالدعم السريع المقدم النور الدومة جهات لم يسميها بزرع الفتنة وعدم الاستقرار بجنوب دارفور وبث الشائعات المغرضة وسط العائدين لقراهم لاجل ان تعم الفوضي ويحدث التفلت . كما لفت انتباه الجهات الحكومية (خلى بالك معاي) عزيزي القارئ بأن هناك من يوزعون الرتب العسكرية العليا . وليته وقف هنا . بل قال وبأسعار خرافية !! يا جماعة امشي دارفور واجيكم (لواء) و اللاّ شنو ؟ و اللّا نفهم بيعوها يا جماعة بس رخصوها شوية ! تقول لى (مناوي) حاكم عام !!

صحيفة الانتباهة