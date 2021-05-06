داليا الياس: شكراً (فضيل)





التأييد الكبير الذى يتمتع به الأخ العزيز ( عبد الله عبد السلام) الان فى وجه الهجوم المسئ والمؤذى من بعض أدعياء الإستنارة يؤكد أن الفطرة السودانية البسيطة لاتزال بخير.

بالمقابل شكراً (فضيل) لأنك _بغض النظر عن القضية محل الخلاف_ كشفت لنا سوءة البون الشاسع بيننا وبين قيمة الوعى وأدب الإختلاف.

الأسوياء الذين يتمتعون بالضمائر الحية ويمارسون الإنسانية القومية لا يعبرون عن ارائهم المضادة بالتجريح والقذف والتهكم!!

الرجل إستخدم حقه المشروع فى التعبير عن قناعاته بشكل لم يتطاول على أحد بشكل شخصى ولايستحق كل هذا الهجوم الموجه لتفاصيله الشخصية وتجربته المهنية التى لم تبدأ الآن ولم يتفاجأ بها بغتة أولئك الذين يتحدثون الآن عن فشله كممثل!!

إن التنوير ياسادة يبدأ بالتوضيح…. وثورة التغيير تستند على رحابة الصدر والإحترام…. والعبور يكتمل بقبول الآخر وشيوع المحبة.

وماااا أبعدنا عن كل ذلك للأسف الشديد.

كل الحب والإحترام للعزيز ( فضيل) الذى إختبرنا نبله وطيبته وحسن معشره ونعلم تماماً أنه لايستحق إلا الخير والمحبة.

#فضيل_محل_تقديرى

د(اليا) س