شاهد بالفيديو.. الفنانة هدى عربي تودع شتاء القاهرة من “بلكونة” شقتها وتسأل الجنس اللطيف: (البنات البعملوا فيديوهات بتعملوا صوتكم مسكين وناعم كيف؟)

نشرت الفنانة السودانية الشهيرة هدى عربي, مقطع فيديو حظي بتفاعل واسع من متابعيها على حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد عبرت المطربة في المقطع الذي قام بتصويره من “بلكونة”, منزلها بالعاصمة المصرية القاهرة, عن سعادتها بانتهاء موسم الشتاء في مصر.

وكتبت المطربة على الفيديو ساخرة: (البنات البعملوا فيديوهات بتعملوا صوتكم مسكين وناعم كيف !؟ المهم أنا اليوم مستمتعة بي يوم دافئ في القاهرة بعد ما كملت الجرسة من الشتاء ال تقريبا كملته كله في مصر المهم ما تركزوا على صوت الصباح الخمير دة واستمتعوا معاي بالشمس).

محمد عثمان _ النيلين