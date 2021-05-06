أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الخميس الموافق 6 مايو 2021م
أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الخميس الموافق 6 مايو 2021م
صحيفة أخبار اليوم:
– ضحية سرقة جديدة من التطبيق البنكي يكشف لـ«أخبار اليوم» التفاصيل.
– قرار لولاية الخرطوم بتخفيض رسوم امتحانات شهادة الأساس بالقاهرة.
– رئيس مجلس السيادة يلتقي بالشيخ موسى هلال.
– البنك المركزي يسمح للمصارف بزيادة فترة استغلال الموارد المشتراة ل72 ساعة.
– تدشين مشروع إنشاء مستشفي خيري للعلاج المجاني للسرطان بالخرطوم.
صحيفة الوطن:
– تفاصيل لقاء البرهان وموسى هلال.
– وزير الري : سد النهضة يهدد نصف سكان السودان.
– البنك الافريقي يمنح الحكومة قرض تجسيري بقيمة “٤٢٥” مليون دولار.
– موجهات جديدة من البنك المركزي للبنوك والصرافات
صحيفة السودانيٰ:
– مجلس الوزراء يُجيز مشروع قانون سلطة النقل النهري ومشروع قانون السلطة البحرية السودانية.
– وزير الري: إثيوبيا تريد قواعد استرشادية وليس اتفاقاً.
– البرهان يستقبل الشيخ موسى هلال.
– البنك المركزي يضخ فئات نقدية كبيرة لوقف أرتفاع الدولار.
– وفد الكونغرس الأمريكي يبحث التطورات الإقليمية في المنطقة وملف سد النهضة مع حمدوك.
– وزيرة الخارجية تلتقي وفد المحكمة الجنائية الدولية
صحيفة القوات المسلحة :
– رئيس مجلس السيادة يلتقي بموسى هلال.
– وزير الري : سدّ النهضة يهدّد نصف سكان السودان.
– التوقيع على اتفاقية إسقاط متاخرات ديون البنك الافريقي للتنمية
– السودان يرحّب باستئناف شركة”سيمنس” الألمانية للعمل
صحيفة تاسيتي الاخبارية:
-وساطة امريكية لانهاء توترات الحدود بين السودان واثيوبيا.
– قرار بتخفيض رسوم امتحانات الاساس بالخارج الي 50%.
– سيمنس الألمانية ترتب لإنشاء اكبر محطة للطاقة الحرارية بالبلاد.
– العالم يحبس انفاسه تحسبا لسقوط الصاروخ الصيني على كوكب الأرض.
النيلين