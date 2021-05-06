



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الخميس الموافق 6 مايو 2021م

صحيفة أخبار اليوم:

– ضحية سرقة جديدة من التطبيق البنكي يكشف لـ«أخبار اليوم» التفاصيل.

– قرار لولاية الخرطوم بتخفيض رسوم امتحانات شهادة الأساس بالقاهرة.

– رئيس مجلس السيادة يلتقي بالشيخ موسى هلال.

– البنك المركزي يسمح للمصارف بزيادة فترة استغلال الموارد المشتراة ل72 ساعة.

– تدشين مشروع إنشاء مستشفي خيري للعلاج المجاني للسرطان بالخرطوم.

صحيفة الوطن:

– تفاصيل لقاء البرهان وموسى هلال.

– وزير الري : سد النهضة يهدد نصف سكان السودان.

– البنك الافريقي يمنح الحكومة قرض تجسيري بقيمة “٤٢٥” مليون دولار.

– موجهات جديدة من البنك المركزي للبنوك والصرافات

صحيفة السودانيٰ:

– مجلس الوزراء يُجيز مشروع قانون سلطة النقل النهري ومشروع قانون السلطة البحرية السودانية.

– وزير الري: إثيوبيا تريد قواعد استرشادية وليس اتفاقاً.

– البرهان يستقبل الشيخ موسى هلال.

– البنك المركزي يضخ فئات نقدية كبيرة لوقف أرتفاع الدولار.

– وفد الكونغرس الأمريكي يبحث التطورات الإقليمية في المنطقة وملف سد النهضة مع حمدوك.

– وزيرة الخارجية تلتقي وفد المحكمة الجنائية الدولية

صحيفة القوات المسلحة :

– رئيس مجلس السيادة يلتقي بموسى هلال.

– وزير الري : سدّ النهضة يهدّد نصف سكان السودان.

– التوقيع على اتفاقية إسقاط متاخرات ديون البنك الافريقي للتنمية

– السودان يرحّب باستئناف شركة”سيمنس” الألمانية للعمل

صحيفة تاسيتي الاخبارية:

-وساطة امريكية لانهاء توترات الحدود بين السودان واثيوبيا.

– قرار بتخفيض رسوم امتحانات الاساس بالخارج الي 50%.

– سيمنس الألمانية ترتب لإنشاء اكبر محطة للطاقة الحرارية بالبلاد.

– العالم يحبس انفاسه تحسبا لسقوط الصاروخ الصيني على كوكب الأرض.

النيلين