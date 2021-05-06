إسماعيل حسن يكتب.. القروبات.. القروبات.. القروبات





* كم كان حزني عظيماً وكبيراً عندما علمت من زميلي التيجاني، أن “أحدهم” اتهم قيصر الصحافة الرياضية، ناصر بابكر بأنه سمسار..

* (أحدهم هذا) اختار لنفسه اسمًا وهمياً لأنه لا يملك الشجاعة الكافية ليذكر اسمه الحقيقي..

* ناصر بابكر كما هو معروف، رئيس القسم الرياضي لصحيفتنا الصيحة، والمشرف على موقع سبورتاق الإلكتروني، بصحبة كوكبة من خيرة الشباب النيّر، الذين استطاعوا في فترة وجيزة جداً، تثبيت أركانه.. ووضعه في مكانة رفيعة بين بقية المواقع، إن لم يكن في مقدمتها.. وذلك بفضل مهنية عالية تميزوا بها في تعاملهم مع الأحداث المختلفة.. وحرص دائم على تناول الأخبار (من جوه الجك).. وأمانة في التعليق عليها بدون مجاملة، أو محاباة لزيد أو عبيد..

* عموماً.. لولا أن هذا الشخص واثق بينه وبين نفسه من أن تهمته لناصر مغرضة، وملفقة لشيء في نفسه ونفس من حرّضه عليها، لما تنكّر خلف اسم مستعار، ليدمغ بها واحداً من أنبل وأنضف وأنزه الصحفيين في بلادي..

* بالمناسبة.. ليس هذا الشخص وحده يتنكر خلف اسم مستعار في القروبات، ويرمي الآخرين بالتهم والأكاذيب.. إنما هنالك مئات المرضى غيره، لا هم لهم غير الإساءات والشتائم والتشكيك في نزاهة البعض.. وتشكيل آراء سالبة ضدهم..

* وقد سبق لي أن ناشدت المشرفين عليها، لتنقيتها من هذه العينة، ووضع ضوابط صارمة، تمنع أي عضو من توجيه أي تهم أو إساءات لأي شخص.. وألا تفتح أبوابها لمن هب ودب، ليفتري على خلق الله بالإفك والأكاذيب الملفقة، حتى لا يهجرها الجميع مثلما هجروا بعض الصحف والأعمدة الصحفية لنفس السبب..

* ختاماً.. ناصر فتح بلاغاً لدى نيابة المعلوماتية ضد هذا الشخص، وبإذن الله تصل النيابة إلى اسمه الحقيقي، وينال العقاب الذي يستحقه، وإن لم توفق في معرفته، فهنالك عقاب يوم الحساب في انتظاره.. وما أشد العقاب يوم الحساب إذا لم يُظْهِرْ هذا الشخص نفسه، ويعتذر لناصر، ويطلب منه العفو.. ويعفو عنه..

آخر السطور

* للأسف في بعض القروبات جنس فلسفة وتنظير.. بل وأن هنالك (بوستات) تصيب بالغثيان.. وآراء تدعو للرثاء.. ووجهات نظر تخجّل..

* ادعاء المعرفة أسوأ مئات المرات من الجهل..

* وبمعنى آخر.. الجهل بمعرفة شيء ليس عيباً بقدر ما أن العيب ادعاء معرفة هذا الشيء بدون معرفة..

* أكد رئيس المجلس المكلف للمريخ الأخ محمد موسى الكندو أن الفيفا اجتمعت بمحاميهم واستمعت له، وأنها ستصدر حكمها في الأزمة، يوم غد الجمعة..

* لو أصدرت حكمها غداً يا كندو…. قابلني…

* شخصياً أتوقع أن تطلب الاستماع للمزيد من الأطراف.. لتمط الأزمة أياماً أخرى..

* عمار طيفور وبانغا انضما لمعسكر المريخ في القاهرة… ولا زلت عند رأيي بأننا إذا منحنا هذا الأخير فرصة المشاركة في كم مباراة كاملة، لن نندم..

* وكفى.

صحيفة الصيحة