إسماعيل حسن يكتب.. لم يخب ظني





* أمس في هذه الزاوية؛ راهنت رئيس مجلس إدارة المريخ المكلف، الأخ محمد موسى الكندو، بأن الفيفا لن تحسم قضية المريخ الإدارية أمس (الجمعة)، حسب ما صرح لنا به.

* وقلت له بالحرف: لو حسمتها قابلني…

* وها هي بالفعل لم تحسمها أمس.. بل وذهبت إلى أبعد من ذلك، وأجلت قرارها أسبوعاً كاملاً…

* لا يوماً ولا يومين.. ولا خمسة حتى!

* وبذا يمكن القول إن “خوازيق” المريخ زادت “خازوقاً” بلجنة الحوكمة..

* كيف لا وقضية المريخ واضحة وضوح الشمس.. ولا تستحق كل هذا الوقت لتحسمها اللجنة، إن لم يكن وراء الأكمة ما وراءها…

* بصراحة بصراحة.. الفيفا ما بعيد أبداً تكون متواطئة مع شداد وسوداكال لشيء لا نعلمه.. خاصة وأن الكثير من المواقف، أكدت على أنها ليست مبرأة من الفساد..

* متى جبنت الفيفا هكذا أمام قضية من القضايا، وتلكأت في حسمها، إن لم يكن في الأمر “إنّ”..؟!

* عموماً أرجع وأؤكد من جديد على أن المجلس المكلف ومحاميه – للأسف الشديد – ضعيفان.!!

* ضعيفان جداً… وإلا لما تلاعبت بهما لجنة الحوكمة هكذا.. و”تمطوح” فيهما من تأجيل إلى تأجيل..

* ختاماً.. لست ملماً بالقوانين الدولية كل الإلمام.. لذا أسأل:

* هل يمكن للمريخ أن يتقدم بشكوى لـ”كاس”، ضد لجنة الحوكمة متظلماً من جرجرتها لقضيته بدون سبب مقنع..؟؟!!

آخر السطور

* تأجيل التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم، فرصة لمنتخبنا الوطني ليؤدي المزيد من المباريات الودية أمام عدد من المنتخبات القوية، بعد ودية زامبيا في “يوم الفيفا” آخر الشهر الحالي بملعب الهلال..

* يدخل فريق برشلونة في مطب تاريخي اليوم حين يلاقي أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني..

* إذا فاز، يهدي البطولة بنسبة كبيرة لغريمه ريال مدريد… وإذا خسر يهديها بنسبة أكبر لأتليتكو..

* كده “ووب” وكده “ووبين”…

* كبير يا ملكي….. كبير…

* برشلوناب السودان يتمنون خسارة فريقهم حتى ينال البطولة أتليتكو مدريد، لا ريال مدريد….

* طبعاً في أسبانيا لا أحد ينظر للمباراة بهذا المنظار القاتم.. وبالتالي لا يمكن لبرشلونة أن يتعمد الخسارة، أو تتمناها جماهيره..

* وكفى.

صحيفة الصيحة