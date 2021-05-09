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الحكومة الإنتقالية تمنع سيدة عمرها 85 سنة من تلقي العلاج خارج السودان
البروفسير / سعاد الفاتح البدوي بعد كل عمرها في خدمة البلاد وعمرها تجاوز 85 عاماً وهي مريضة وتم منعها من السفر للخارج لتلقي العلاج ، ماذا تريد منها ” قحت ” ؟ هل هي مذنبة ؟ هل إرتكبت جرماً ؟ هل عليها بلاغات ؟ هل تم تقديمها لمحاكمة ؟ لماذا منعها من إبسط حقوقها وحق العلاج ؟ رسالة للفريق أول عبد الفتاح البرهان ؟
ابراهيم بقال سراج
تعليق واحد
سعاد كوزة والكيزان لا امان لهم فالأفضل عرضها على النيابة ان لم تكن متورطة في اي تهمة فليسمح لها بالسفر ولكن فساد الكيزان يزكم الانوف ونطقهم الشهادة اما الملا هي لله هي لله
والإشارة باصبعها التي كانت تلوح بها فهي قمة الدجل والكذب والنفاق اما التطبيل للنظام وغسل ادمغة النساء والدعوة الي الله كلها كانت كذب ونفاق كذلك منظمات الدجل والنهب المققن
فهي لم تخدم البلاد بشي يذكر سوأ ايام نميري او جبهة الميثاق التي كانت عضوا فيها ومن ثم تكوين الجبهة الاسلاميه مرورا بمنظمة الدعوة الاسلاميه واخيرا حزب الشيطان كل ذلك وياتيك
البسطاء يقول ليك خدمة البلد وانسانة جلكينة ووصلت مرحلة الخرف تسافر عشان تتعلاج لي شنو وهي عايزة تعيش كم تاني