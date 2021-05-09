الحكومة الإنتقالية تمنع سيدة عمرها 85 سنة من تلقي العلاج خارج السودان





البروفسير / سعاد الفاتح البدوي بعد كل عمرها في خدمة البلاد وعمرها تجاوز 85 عاماً وهي مريضة وتم منعها من السفر للخارج لتلقي العلاج ، ماذا تريد منها ” قحت ” ؟ هل هي مذنبة ؟ هل إرتكبت جرماً ؟ هل عليها بلاغات ؟ هل تم تقديمها لمحاكمة ؟ لماذا منعها من إبسط حقوقها وحق العلاج ؟ رسالة للفريق أول عبد الفتاح البرهان ؟

ابراهيم بقال سراج