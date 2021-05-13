هل شارك رئيس الوزراء أو أي من وزرائه أو أي مسؤول حكومي رفيع في تشييع جثمان أي من الشهيدين





هل شارك رئيس الوزراء أو أي من وزرائه أو وكلائهم أو مستشاريهم ومساعديهم أو أي مسؤول حكومي رفيع في تشييع جثمان أي من الشهيدين أو قام بواجب العزاء لأسرهم؟ هل فعلها والي الخرطوم أو أي من مدنيي مجلس السيادة؟! حسناً؛ هل فعلها أي من قادة أحزاب قوى الحرية والتغيير أو الكفاح المسلح أو أي من أعضاء مجلس شركاء الانتقالية؟! أم أن الجميع قد بلغوا حدا بعيداً في التناغم؟!

#حراك29رمضان

#مجزرة_القيادة_العامة

د. أسعد علي حسن