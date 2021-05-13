محمد السر: الحال في السودان لن يستمر هكذا لأنه معوج





#المتاجرة_بالدماء

سؤالي لأحزاب قوى الحرية والتغيير، شهداء الأمس شهداء تتباكوا عليهم وشهداء الجنينة ليسوا بشهداء.

اتهام الجيش والدعم السريع بإغتصاب الثأثرات في فض الإعتصام بلا دليل وإغتصاب وتصوير شابه من ولاية النيل الأزرق ونشر الفيديو هذا ليس إغتصاب من وجهة نظركم.

تظل أحزاب قحت وخاصة الحزب الشيوعي في إستغلال الشباب والشابات ليظلوا في الحكم أطول فترة ممكنه.

الحال في السودان لن يستمر هكذا لأنه حال معوج، والسودانيون لن يقبلون هذا الوضع المستمر في الإنحدار.

محمد السر مساعد