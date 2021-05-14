أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الثلاثاء الموافق 14 مايو 2021م





عناوين الصحف السودانية الصادرة اليوم الجمعة ١٤ مايو ٢٠٢١م

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صحيفة أخبار اليوم :

مطر يعلن عدم مشاركتة فى مؤتمر باريس تضامنا مع شهداء وجرحي احداث 29 رمضان

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آلاف الثوار يشيعون الشهيد عثمان بمقابر البكري

النائب العام:أخطرنا القوات المسلحة رسميا بتسليم المتورطين في مقتل الشهيدين

عضو مجلس السيادة الفريق اول ركن شمس الدين كباشي يؤدي صلاة عيد الفطر بمنطقة الفشقة الحدودية

البرهان يبعث ببرقيات تهاني لعدد من الرؤساء بمناسبة العيد

وراق يؤدي صلاة العيد بميدان المولد و امام خطيب مسجد الانصار دعا الي التسامح ووحدة الكلمة والصف

عاصم البلال الطيب يكتب: والدنيا عيد الإمام وحملة الموبايل وشهداء الفض والذكرى

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صحيفة السودانيٰ:

(السوداني) تكشف أدق تفاصيل مؤتمر باريس

والدة الشهيد عثمان أحمد بدر الدين: قنعت من العدالة العرجاء في السودان، والشهيد مولود في بريطانيا…

كباشي يقف على أحوال الضباط والجنود بالخطوط الأمامية للفشقة

السيسي يهاتف البرهان

النيلين