أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم السبت الموافق 15 مايو 2021م





صحيفة السودانيٰ:

حزب الأمة القومي يدعو القِوى السياسية لاجتماع حول الرهن السياسي الآن

المؤتمر السوداني يُواجه عاصفةً من التذمُّر في صفوفه

محافظ مشروع الجزيرة يدعو الالتزام بالدورة الزراعية وزراعة 60% لضمان ري المحاصيل المستهدفة

ارتفاع عدد ضحايا شرطة مكافحة المخدرات بسنقو إلى (12) شهيداً و(14) جريحاً

صفحة السعادة أول من يكتب وينشر عناوين الصحف السودانية كل صباح تابعوها

صحيفة النيل الدولية:

حمدوك: مؤتمر باريس لتأكيد عودة السودان للمجتمع الدولي

البنك الأفريقي يكمل تسوية متأخرات السودان

قرار بايقاف عمليات شركة بدر للطيران مؤقتا

12 قتيلا من الشرطة حصيلة كمين نفذته عصابات المخدرات بدارفور

واشنطن تتعهد بدعم السودان حتى يسترد مكانته كلاعب إقليمي مهم

بدء توزيع أكثر من 56 ألف طن من البنزين والجازولين

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وكالة السودان للأنباء “سونا”

الطاقة تبدأ توزيع أكثر من 56ألف طن من البنزين والجازولين

التنمية الأفريقي يوافق على تسوية متأخرات السودان البالغة413 مليون دولاراً

حمدوك: مؤتمر باريس لتأكيد عودة السودان القوية والمستحقة للمجتمع الدولي

الداخلية تحتسب شهداء مكافحة المخدرات

أمريكا تؤكد التزامها بتقديم الدعم السياسي والفني لانجاح مفاوضات سدالنهضة

عضو مجلس السيادة الإنتقالي الفريق ياسر العطا يصل جيبوتي

مريم الصادق تزور مقر سكرتارية مبادرة حوض النيل

التعليم العالي: التظاهر السلمي من أعظم مكتسبات الثورة لامساومة فيه

جنوب دارفور تدفع بتعزيزات عسكرية مشتركة الى الردوم

والي النيل الأزرق: تنفيذ إتفاق السلام يعزز التنمية والإستقرار

شمال كردفان: إكتمال الترتيبات لإنعقاد ورشة الحكم الإقليمي

رئيس غرفة الطوارئ الصحية بالجزيرة يقف على أداء المستشفيات بالمناقل

إغلاق جسر النيل الأبيض اليوم من السابعة والنصف وحتى العاشرة والنصف صباحا

صحبفة تاسيتي الاخبارية

إستقالة عضو بمجلس السيادة احتجاجا علي احداث القيادة

استشهاد 10 من الشرطة في كمين علي يد تجار مخدرات بدارفور

واشنطن تطالب باستئناف مفاوضات سد النهضة برعاية الاتحاد الافريقي

الطيران المدني يعلن ايقاف تحليق طيران شركة بدر لمخالفة اشتراطات الامن

بنك التنمية الإفريقي يصفي متأخرات ديون السودان

النيلين