



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الثلاثاء الموافق 18 مايو 2021م

صحيفة أخبار اليوم:

قبول إستقالة النائب العام وإعفاء رئيس القضاء.

(أخبار اليوم) تورد وقائع مؤتمر باريس لدعم الديمقراطية في السودان.

البرهان وحمدوك يؤكدان العمل بتناغم وانسجام لإنجاح الفترة الانتقالية.

النرويج تلغي جميع ديونها على السودان.

عاصم البلال يكتب: بعد مؤتمر باريس من يخرج السيف من غمده؟.

صحيفة الوطن:

أكثر من “٤” مليار دولار منح وقروض للسودان في مؤتمر باريس.

في طائرة بدر مجدداً.. ضبط “١٥” كيلو ذهب مهرب.

البرهان : نمر بمنعطف تاريخي والجيش ضامن للتحول الديمقراطي.

السعودية تعلن إعفاء ديونها على السودان.

النرويج والمانيا وإيطاليا ضمن الدول التي اعفت ديونها.

صحيفة السودانيٰ:

التفاصيل الكاملة في مؤتمر رؤساء الدول والحكومات لدعم السودان.

لقاء يجمع بين ماكرون والبرهان وحمدوك.

ماكرون: تفخر فرنسا بأن السودان هنا يقدم نفسه اليوم كنموذج لأفريقيا والعالم.

ماكرون: فرنسا تلغي ديون السودان البالغة ٥ مليارات دولار.

النرويج تعلن إلغاء ديونها على السودان.

السعودية تقدم ٢٠ مليون دولار لتغطية جزء من الفجوة التمويلية للسودان.

“اليونسكو” تُجدِّد دعمها لحرية الإعلام في السودان.

رئيس مجلس السيادة: التطبيع مع إسرائيل ليست له علاقة بحق الفلسطينيين بإقامة دولتهم.

مدير بنك الصادر الأفريقي: سنقدم كافة أنواع الدعم للسودان حتى يتمكّن النهوض بأوضاعه.

منحة للسودان بـ 2 مليار دولار من البنك الدولي

صحيفة النيل الدولية:

التزامات دولية بمعالجة ديون السودان.

إعفاء مديونية السودان للبنك وصندوق النقد الدوليان وبنك التنمية الأفريقي.

البرهان وحمدوك يؤكدان العمل بتناغم وإنسجام لإنجاح الفترة الإنتقالية.

البرهان: تطبيع العلاقات مع إسرائيل ليست له علاقة بإقامة الدولة الفلسطينية.

ماكرون يعلن الغاء ديون فرنسا على السودان.

مجلس السيادة يقبل استقالة النائب العام ويعفي رئيسة القضاء.

انهيار سعر الدولار وشلل تام يضرب سوق العملات بالسودان.

الخرطوم: التربية تعلن الأحد المقبل انطلاق الإمتحان الموحد للصف السادس.

سما نيوز:

البرهان: إلغاء ديون فرنسا على السودان

سيفتح الطريق أمام بقية الدائنين والداعمين للسودان.

البرهان وحمدوك يؤكدان العمل بتناغم وإنسجام لإنجاح الفترة الإنتقالية.

الاتحاد الافريقي يؤكد وقوفه مع شطب ديون السودان.

ابوالغيط يعلن عن دعم الجامعة للسودان وحشد المزيد من الدعم.

إعادة خدمات التأمين الصحي للأطفال دون سن الخامسه بشمال كردفان.

الخرطوم: التربية تعلن الأحد انطلاق الإمتحان الموحد للصف السادس.

صحيفة القوات المسلحة :

البرهان : القوات المسلحة هي الضامن للانتقال الديمقراطي وحماية الثورة.

ماكرون يؤكد اهمية تعزيز عودة السودان الاقتصادية السياسية للعالم.

منحة للسودان بـ (2) مليار دولار من البنك الدولي.

مجلس السيادة يقبل استقالة النائب العام ويعفي رئيسة القضاء.

صحيفة تاسيتي الاخبارية :

فرنسا تدعم السودان بمليار ونصف دولار لتعزيز الشراكة.

مقتل واصابة 18 شخصا في هجوم لمسلحين علي منطقة ابيي.

البرهان ينفي عزمه الترشح لانتخابات الرئاسة في السودان.

الصحة الخرطوم تعلن عن الزام الاطباء للعمل بمراكز العزل.

وكالة السودان للأنباء “سونا”

البرهان: اعفاء الديون الفرنسية سيفتح الطريق امام الدائنين والداعمين.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: الغاء كافة ديون السودان.

جعفر الميرغني: نشيد بإيجابيات مؤتمر باريس ونشكر الأصدقاء.

ممثل قطاع الاتصالات : السودان في حاجة لجذب مشغلي الشبكات

محافظ البنك.

المركزي: السودان يلتزم بالمعايير الدولية في المجال المصرفي.

وزارة الخزانة الأمريكية تثمن جهود السودان في إصلاح القطاع المصرفي.

تاور: دعم الحكومة لجهود مكافحة المخدرات من أجل حماية المجتمعات.

أردول يطالب العاملين في الموارد المعدنية بتحقيق صناعة تعدينية آمنة.

وزير الصناعة: اعداد خطة استراتيجية شاملة لتغيير واقع الصناعة.

السودان يجدد اتفاقا مع شركة كندية للتعدين عن الذهب.

خطط طموحة لجنرال إلكتريك بالسودان.

المفتي يطالب مؤتمر باريس بدعم السودان باستثمار موارده.

مقاومة اركويت تطالب بالسماح لأسر الشهيدين ومحاميٌ الإتهام بحضور التحريات.

مدير جامعة السودان يخاطب منسوبي الخدمة الوطنية.

الخرطوم: وزارة الصحة تلزم الكوادر الصحية بالعمل بمراكز العزل.

والي القضارف يؤكد الحرص على إنفاذ برامج الإصلاح والتأهيل الإداري.

إعادة خدمات التأمين الصحي للأطفال دون سن الخامسه بشمال كردفان.

والي غرب دارفور يستقبل وفد وزارة التنمية الإجتماعية الإتحادية.

النيلين