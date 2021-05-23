إسماعيل حسن يكتب.. أها “شن قول” القمة اليوم





* اليوم بإذن الله، يلتقي زعيم الأندية السودانية لا حدها؛ المريخ الأعظم، بنده التقليدي الهلال العظيم، في ختام مبارياتهما في الدورة الأولى للدوري الممتاز، عند السابعة مساء بملعب الهلال..

* وكما قلنا أمس.. استعد الفريقان لهذه المباراة بمعسكرين ناجحين في القاهرة، تخللتهما عدد من المباريات الودية..

* ونعيد ونكرر القول.. تتمنى جماهير الفريقين أن تختلف مباراة اليوم عن كل مبارياتهما السابقة، وأن تكون قمة في المستوى والأداء والسلوك، بعد المستوى القبيح والأداء الباهت الذي قدماه في البطولة الأفريقية الأخيرة.. خاصة وأن الظروف التي كانت تحيط بهما في البطولة الأفريقية اختلفت إيجاباً، وعاد المصابون إلى صفوفهما، وتحسن معدل اللياقة كثيراً، ووقف مدرباهما البرتغالي (الهلال)، والإنجليزي (المريخ)، على قدرات جميع اللاعبين، ووصل كل منهما إلى التشكيلة المناسبة لقيادة الفريق، والاحتياطي الأنسب..

* باختصار.. الظروف مهيأة تماماً للفريقين لتقديم مباراة رفيعة، تسعد جماهيرهما، وتعيد الثقة في الكرة السودانية عموماً..

* أما الحكم المرتقب لهذه المباراة، فقد كانت سعادتي كبيرة بتأكيد مصدر في لجنة التحكيم، على أنهم اختاروا واحداً من خيرة الحكام، وأقواهم شخصية.. وأنه مصمم على أن ينال نجومية المباراة..

* بقي أن نتقدم بمناشدة لإدارة الكهرباء في ولاية الخرطوم، بأن تتكرم على الشعب السوداني بتيار كهربائي مستقر في كل أحياء ومدن ولاية الخرطوم وبقية الولايات، من الساعة السادسة حتى العاشرة مساء اليوم.. حتى يتمكن من متابعة المباراة عبر قناة الملاعب، خاصة وأنها بعد القرارات الأخيرة للجنة العليا للطوارئ الصحية ستلعب بدون جمهور..

* ختاماً.. نكرر التمنيات بأن تكون المباراة في مجملها أفضل عيدية من الفريقين الكبيرين لجماهيرهما..

* وكفى.

صحيفة الصيحة