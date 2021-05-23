مغترب يحكي: 240 ساعة في السودان





⛔ 90 في المية من الناس اللاقيتهم شلت معاهم الفاتحة 😓 موت بالجملة .

⛔زرت مدينتين القاسم المشترك بينهم كان ملامح البؤس والهزيمة في الاشخاص والنفايات في كل مكان .

⛔قابلت اكثر من 2000 شخص سياسيين حكومة ومعارضة ولجان مقاومة وناس ماليهم علاقة باي شي (مافيهم زول واحد متفائل)

⛔الكورونا حاجة بتجي في النشرات الاخبارية بس (فعلا الحافظ الله وبس) مافي زول واحد شايل القصة دي معاهو رغم انو الفقد كبير جدا يوميا .

⛔الاسعار خانقة الناس في كل شي ومافي شي بسعر واحد في مكانين .وفي حاجات بتتسعر ليك حسب شكلك.

⛔الغريبة انو في عربات ما وصلت الخليج لافة هناك زي الماحاصل شي وفي قصور وفلل في لندن مافي .

⛔في ال240 ساعة كان في غياب تام لاي مظاهر امنية يمكن الجيش و”الملايش معيدين ” يمكن.

⛔ الكل بيبدا كلامو معاك بانو الثورة فشلت في الوصول لغاياتها وموجة غضب عظيمة مكبوته لدى الكل.

⛔بالمناسبة مافي زول عاجبو زول ومافي زول مؤمن لزول الا من رحم الله وفي الممكن يسجل ليك او يتصور معاك او يصورك لاغراض غبية جدا او حتى بدون غرض.

⛔القرصنة وعوجة الخشم ورفعة الحاجب عند اي غريب ممكن تتعامل معاهو وبدون سبب بكون الشخص ده متحفز لشر جاي من ناحيتك

⛔زرت محكمتين ما شفت عدالة وغالبية القضايا يا وهمية يا من ناس بتستغل القانون والثغرات الفيهو بمعاونة محامين عطالة.

⛔عدد مرعب من العطالة والشغالين وعطالة محتلين كل الكراسي والبنابر والحجارة والصناديق جمب ستات الشاي طوال اليوم لدرجة انو بعد كم سنة اتزقع عادي جدا يكون ست الشاي عندها ويتينغ لست.

⛔ناس الكهرباء اصلا ما بنسترو ولا حايتستروا

⛔البلد فيها قروش والشعب فقران لانو على مستوى اي زول في عضمو مكتف نفسو وواهما بحاجات ما شايفا الا هو (وضع اجتماعي،وصمة،عيب،بت مثبتها ،احباط…..الخ)

⛔لقيت اخرى واعفن واظرط من الكيزان وهم المقتاتين من موائد الساسة والرمو ليهم عضم الوظيفة الحكومية او عربية مصادرة او قرش تعيس .

⛔اولاد وبنات زي الورد اعمارهم مابتفوت 22 سنة عالجو احباطهم وخوفهم من المجهول بتغييب عقلهم.

⛔اي زول نط في الثورة او جاها بالباب الورا او استرزق منها مكشوف عند الكل ،،،والشعب المرة الجاية حايكون اكتر نباهة في تقديمهم للمشانق .

⛔عينك ما بتقدر ترفعا تعاين لاهل شهيد ولافي كلمة بتقدر تقولا ليهم .

⛔مافي دواء /مافي مستشفيات.

⛔مافي بنزين/في مشكلة كاش

⛔السنة الجاية تشيل قروشك في درداقة وتمشي تشتري عيش.

⛔السوق الاسود في اي سلعة عليها القيمة.

⛔الدولار واصل رحلة الصعود تاني

⛔اعلام مرتبك

⛔سألت من البلد دي بيحكمها منو لقيت الف اجابة وكلها اصحابها مقتنعين بيها .

⛔في عدم شعور بالامان عند اي زول ماشي في الشارع .

⛔مافي زول بشكر زول .

⛔كلنا عنصريين شديد والناكر يحلف اسم الله.

⛔مافي شي بيتقضي في يوم واحد.

⛔القطاع الخاص الخدمي زي الحكومة وياها ساعة الفطور و هناك بتتدلع بكلمة بريك الفطور وبتاكل ليك نص يومك .

⛔مافي زول عاوز يبني او يشارك في البناء

⛔المبادرات النشطة جدا ايام الكيزان والكانت سانداهم ببح رفم انو الكانو سايقنها ما كيزان

⛔في ناس ربت جعبات بقروش الشعب

⛔فساد كبير وريحتو طاقة والحكومة عاملة رايحة.

⛔الثورة اكلت اولادها في المشى شهيد وفي الجريح وفي المرض نفسيا وعضويا وفي الفقد مصدر دخلو وكلهم هسى خيال مآته.

⛔احتفاء الاصحاب خفف شوية من هذا البؤس .

⛔دي اسوأ فترة في تاريخ السودان وممكن تتساب بدلها صفحات فاضية في كتب التاريخ .

⛔حلمنا لبتاع الورنيش وطفل الشارع والود والبت البقرو في المدرسة والجامعة وليك ولي وللبلد ،،،حمدوك وجماعتو والاحزاب ومصالحهم وبرهان وحميدتي وجماعاتهم والحركات المسلحة عاوزين يغتالوا هذا الحلم 🤚🏿

⛔لسه حا نتقاتل وحانسك حلمنا ومتفائلين بجاي اجمل يشبه وش اطفالنا.

⛔بأملنا وبعملنا وبالمحنة نبني جنة

Wa Leed Abu-Sabib