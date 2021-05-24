



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الإثنين الموافق 24 مايو 2021م

صحيفة السوداني:

30 دولاراً شهرياً لكل أسرة.. الحكومة السودانية تبدأ الدعم النقدي الشهر المقبل

الإمارات تخطر السودان رسمياً بسحب مبادرتها حول (الفشقة) ‎

المواصفات: التشخيص “الخطأ والعلاج الخاطئ” سببه عدم التزام بالمعايرة الطبية للأجهزة

“حميدتي” إلى تركيا بعد ساعات من إعلان الحكومة

التصدي للمضاربات.. الدولار يسجل صعوداً جديداً أمام الجنيه

إدارة الطوارئ توقف (١٣) معملاً لفحص كورونا

مذكرة تفاهم لحل مشاكل المصدرين ووكلاء الملاحة

أزمة سد النهضة: مصر تأكد بان المفاوضات متوقفة وواشنطن لم تقدم مقترح

صحيفة الحراك السياسي:

الطيران المدني لـ(الحراك): لدينا أدلة تثبت تورط “فلول” في تهريب الذهب

أديب يطالب بسن قانون الاحتجاجات ينظم حقوق الآخرين أثناء التظاهرات

الحرية والتغيير: “الفلول” يستخدمون الأموال المنهوبة لتمويل الثورة المضادة

الانتربول يلاحق متهمين في قضايا ضباط 28 رمضان ومقتل الطبيب علي فضل

صحيفة التيار:

بنك السودان يقُيم أول مزاد علين للنقد الأجنبي الأربعاء

رئيس اتحاد المخلصين لـ(التيار): توقف 50% من الرافعات بميناء بورتسودان

إصابات جديدة بكورونا والتطعيم يتخطى حاجز الـ(215) ألفاً

اليوم.. النطق بالحكم في قضية الشهيد حنفي عبد الشكور

(التيار) تنشر جدول امتحانات الشهادة الثانوية

صحيفة السوداني الدولية:

المركزي يبيع 40 ألف مليون دولار في أول مزاد للنقد الأجنبي الأربعاء

الحكومة والحلو يستأنفان التفاوض في جوبا بعد غد

المريخ يهزم الهلال بهدفي سيف تيري

الأمة القومي: هنالك عجز باين للحاضنة السياسية في الحرية والتغيير

صحيفة المواكب:

(تجمع المهنيين) يتجاوز (قحت) ويدعو لميثاق ثوري جديد

مناوي: (إزالة التمكين) تعمل لصالح الأحزاب على حساب الشعب

القبض على محامين منتسبين لفلول النظام البائد بالشمالية

عصابة مسلحة تسطو على مواد إغاثة في طريقها إلى جنوب السودان

الأمة القومي: بيان مركزي الحرية والتغيير جاء منافياً للحقائق

منظمة الشفافية: تحديات تواجه مكافحة الفساد

إيقاف (13) معملاً لفحص (كورونا) بالخرطوم

صحيفة النيل الدولية:

البرهان يرأس إجتماع المجلس الأعلى للسلام وحسم تعيين الولاة اليوم

حمدوك يجدد التزام الحكومة الانتقالية بتوفير السند للجنة تحقيق فض الاعتصام

الشعبية بقيادة الحلو تجري مشاورات في مناطقها قبل بدء التفاوض بالأربعاء

كوشيب أمام المحكمة الجنائية من جديد لتأكيد التهم أو الغائها

وصول نائب رئيس وزراء قطر للسودان

النطق بالحكم في قضية الشهيد حنفي اليوم بمحكمة اركويت

التوقيع على اتفاقية تنفيذ مشروع المدن النظيفة

صحيفة أخبار اليوم:

حزب الأمة يوجه اتهامات خطيرة لجهات داخل الحرية والتغيير

كورونا تنتشر في الهند وارتفاع الوفيات اليومية فوق (4000)

لجنة التمكين: القبض على محامين منتسبين للنظام البائد في الشمالية

النطق بالحكم في قضية الشهيد حنفي اليوم بمحكمة أركويت

الديربي السوداني.. لدغات تيري تقود المريخ للفوز علي الهلال

صحيفة الوطن:

في حديث خاص (للوطن) الناطق بإسم الجنائية الدولية يكشف موقف المحكمة من المطلوبين

حزب الأمة :الحرية والتغيير تعمل على تضييق التمثيل

الصحة العالمية :ارتفاع معدلات (كورونا) بالسودان

أوضاع ماسأوية للسودانيين العائدين من دولة جنوب السودان

منظمة الشفافية: تحديات تواجه مكافحة الفساد

الخرطوم: (كوش نيوز)