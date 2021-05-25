معتصم محمود يكتب.. سيادة زرقاء.. فرحة حمراء !!





ـ سيطر الهلال على قمة الإثنين بنسبة استحواذ تجاوزت الــ (70%) ورغم ذلك خرج خاسراً !!

ـــ خلال (7) دقائق في الشوط الأول حصد الهلال (5) ضربات زاوية فيما لم يبلغ المريخ نصف هذا الرقم طوال شوطي المباراة .

ـ في مقابل المد الهلالي استخدم المريخ أسلوب الأندية الصغيرة حيث تمترس دفاعاً وتساقط أفراده لاسيما الحارس لأقل احتكاك وأحياناً بدون احتكاك كسباً للوقت حتى تحقق له ما أراد وخرج بالنقاط .

ـ مضروب سراميك كليوباترا دخل الملعب للخروج بأقل خسارة فخرج بنقاط لم يكن يحلم بها.

ـ قبل المباراة حذرنا من الدفع بجكسا وحيداً داخل الصندوق لأنه سيكون وسط كماشة رباعيه فضلاً عن ثلاثي الارتكاز وقد صدق حدسنا .

ـ ظل جكسا طوال زمن المباراة محاصراً بين (7) لاعبين عزلوه تماماً مما أجبره على الرجوع لوسط الميدان .

▪من الوسط صنع جكسا أكثر من فرصة لكنه لم يجد من يشغل مكانه داخل الصندوق .

ـــ تلك كانت ميزة بشه الكبير، لكن اين بشه الذي أجبروه على الاعتزال وهو في قمة العطاء وأوج التألق وهاهي دفعة بشه لا تزال تركض في الميادين .

ــ منك لله يا من أجبرت بشه على الاعتزال وحتى بعد أن ترك لك الهلال واعتزل أصدرت قرار شطبه إمعاناً في إذلاله !!.

ــ حمانا الله من الأمراض النفسية والقلوب السوداء .

ــ ذهب الرئيس الأسوأ لكن أضراره لا تزال تترى وأنصاره احتفلوا بخسارة سيد البلد .

ــ طابور الهلال سعيد بخسارة الفريق ومعارضة المريخ حزينة لفوز فريقها !!

ــ معارضوا سوداكال تمنوا هزيمة الأحمر حتى يزيلوا الرجل لكن الفريق فاجأهم بفوز غير متوقع .

ـ فوز المريخ ضربة قوية للمعارضة المريخية وإعلام المكرمات الذين بدلوا جلودهم على مضض وتغزلوا في الفوز السوداكالي !!

ــ من يقرأ حروف إعلام المكرمات أمس واليوم يتعجب من قدرتهم على التمثيل رغم الحسرة الواضحة بين السطور .

ـ الطابور الإعلامي وإعلام المكرمات حزين لفوز المريخ أكثر من حزن الأهلة !!

ــ الذين زعموا أن شداد تمسك بسوداكال حقداً على المريخ باتوا في (حِته ضيقه) .

ـ حصد سوداكال (3) ألقاب توالياً وربما يحصد الرابع في إنجاز غير مسبوق للأحمر .

ـ مريخي عاقل قال بعد الانتصار (والله شداد وبرقو عارفين مصلحة المريخ اكتر من الصحفي السمسار).

ـ من هو الصحفي السمسار الذي لهف المليارات من السمسرة في اللاعبين لاسيما المحترفين !!

ـــ أين فائض دولارات شكوى كاس وأين الأموال الذي زُعم أنها لإعادة قيد محمد عبد الرحمن !!

ـ أين تلك الأموال يا متعلمين يا بتوع الشفافيه !!

صحيفة الصيحة