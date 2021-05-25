البنوك السودانية تعجز عن ملاحقة السوق الموازي بعد إنفلات كبير في سعر الدولار





فشلت البنوك السودانية في ملاحقة سعر الدولار والعملات الأجنبية في السوق الموازي، وإستمر الدولار الأمريكي في المحافظة على الإرتفاع مقابل الجنيه السوداني في السوق الموازي، بعد توحيد سعر الصرف الذي إستقرت فيه الأسعار لفترة محدودة.

يوم الثلاثاء 25 مايو 2021 في السوق الموازي، وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لصحيفة (كوش نيوز) بالخرطوم ،سجل الدولار 445.00 جنيهاً.

وأعلن بنك السودان المركزي السعر التأشيري للدولار الأمريكي ليوم الثلاثاء 25 مايو 2021 م، وجاء السعر 412.50000 جنيه للدولار بينما أعلنت البنوك التجارية أسعار تراوحت بين 415-417 جنيه للدولار، حيث تطارد البنوك يومياً في تنافس مكشوف السوق الموازي الذي بات يسيطر على الوضع ويقدم أسعارا أفضل من البنوك.

وإعتباراً من يوم الأحد الموافق 21 فبراير 2021م ، أعلن بنك السودان توحيد سعر الصرف وأعلن حينها 375 جنيه للدولار كسعر تأشيري وواصل في زيادة تدريجية للسعر حيث بلغت الزيادة حتى الأن نحو 37.00 جنيه.

الخرطوم (كوش نيوز)