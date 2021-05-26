من الغريب ان سعر بنك السودان التأشيري يبلغ 415.82 جنيه ولكن المركزي باع الدولار في المزاد بسعر 420 جنيه





نكتة توحيد سعر الصرف العابرة:

برر الخطاب الحكومي “تعويم” الجنيه بضرورة توحيد سعر الصرف. ولكن بعد اقل من ثلاثة اشهر تكاثرت أسعار الصرف. فسعر السوق الأسود اليوم 445 جنيه والسعر التأشيري الذي حدده البنك المركزي 415.82 جنيه.

ونفذ المركزي اليوم دلالةعرض فيها 40 مليون دولار باع منها حوالي 16 مليون بأسعار متعددة أعلاها 420 جنيه للدولار وأدناها 401.8 وأيضا باع بأسعار اخري متعددة بينهما.

وبدلا عن توحيد سعر الصرف الذي بشر به خطاب “التعويم” صار لبنك السودان سعر تأشيري واكثر بكثير من ثلاثة أسعار في المزاد, إضافة الي سعر السوق الأسود (سعر الصرف الجمركي قضية اخري تتعلق بمستوي الضريبة فقط).

ومن الغريب ان سعر البنك المركزي التأشيري يبلغ 415.82 جنيه ولكن المركزي باع في المزاد بسعر 420 جنيه وسعر 401.8 وباع بأسعار بينهما.

هذا الوضع العجيب يفتح فرص استرباح وربما فساد.

معتصم أقرع