



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الخميس الموافق 27 مايو 2021م

🔵 صحيفة أخبار اليوم:

الشرطة تكشف ملابسات جثة مجهولة الهوية لرجل في العقد الثالث

توضيحات للقوات المسلحة حول ماراج عن اشتباكات عسكرية بالحدود الشرقية

انطلاق جولة المفاوضات بين وفدي الحكومة والشعبية- الحلو بجوبا

«حميدتي» يبحث مع مركزي الحرية والتغيير القضايا المتعلقة باستكمال مهام الانتقالية

القيادي بحزب الامة عبدالرسول النور يكتب: الكلام المباح بين الجد والمزاح.. في السجون.. كنا في شقاوتنا ننعم!!

🔵 صحيفة الوطن:

البرهان :مصممون على إنجاز سلام السودان

حمدوك السلام أولوية ويجب أن يتحقق

المحكمة العليا تسحب ملف قضية المدينة الرياضية

الطاقة :قطوعات الكهرباء ستنتهي في أغسطس القادم

توقف عدد من مصانع الزيوت بالخرطوم

🔵 صحيفة السوداني الالكترونية:

لقاء مفاجئ بين رئيس الوزراء وعبد الواحد نور في جوبا

القوات المسلحة: تدريب (حماة النيل) ليس له علاقة بالأحداث بشرق البلاد

شركات كندية تبدي رغبتها في الاستثمار بالسودان في النفط والتعدين

الحلو: نراقب بقلق شديد تدهور وضع حقوق الإنسان دون تقديم الجناة للعدالة

بوث يؤكد دعم أمريكا لمفاوضات السلام بجوبا

البرهان: قلبنا مفتوحٌ ومصممون على أن ننجز سلام السودان

رئيس الإيقاد حمدوك يبحث مع ربيكا استراتيجية عودة النازحين واللاجئين

سلفاكير يدعو أطراف الحوار إلى التفكير في معاناة المواطنين

🔵 صحيفة النيل الدولية:

الجيش ينفي حدوث اشتباكات عسكرية على الحدود مع اثيوبا

الوساطة: اكتمال الترتيبات لبدء التفاوض بين الحكومة والحركة الشعبية

الجنائية تختتم جلسة اعتماد 31 تُهمة ضد كوشيب

النيابة: لجنة تحقيق اختفاء الاشخاص تحقق في الجثامين مجهولة الهوية بالمشارح

النيابة العامة: الناشط (ود عكر) اغتيل تحت التعذيب

وزارة الطاقة: انتهاء قطوعات الكهرباء أغسطس المقبل

🔵 صحيفة القوات المسلحة :

البرهان : ملتزمون باتفاق جوبا ومصمون علي انجاز سلام السودان

القوات المسلحة. تنفي حدوث اشتباكات عسكرية بالحدود الشرقية

انطلاق التمرين السوداني المصرى (حماة النيل)

اعلان الترتيبات النهائية لامتحانات شهادة الاساس بالخرطوم

🔵 صحيفة صوت الشمالية:

والي الولاية الشمالية تدعو للمساهمة في إصلاح التشريعات الانتخابية

مفوض الاستثمار بالشمالية: مؤتمر باريس نقطة تحول ويحقق جملة مكاسب

مدير عام وزارة التربية والتوجيه بالولاية الشمالية: بداية الامتحانات الموحدة للصفين السادس والسابع أساس في الأول من شهر يونيو القادم

إستمرار التطعيم بلقاح كوفيد (19) الجرعة الأولى للكوادر الطبية والصحية وكبار السن وأصحاب الامراض المزمنة بالشمالية

🔵 وكالة السودان للأنباء “سونا”

حمدوك يلتقي بالقائد عبد الواحد محمد نور بجوبا

دقلو يبحث مع المجلس المركزي للحرية والتغيير استكمال الفترة الانتقالية

البرهان يؤكد الالتزام بانفاذ ما يتم الاتفاق عليه بجوبا

البرهان يعود للبلاد بعد مشاركته في افتتاح مفاوضات السلام بجوبا

الحلو: العودة للمفاوضات إشارة لرغبتنا في التوصل لسلام

كباشى ودونالد بوث يبحثان بجوبا تحقيق السلام والاستقرار

الجنوبيون يؤازرون السلام في السودان بحضور شعبي كبير

وزيرة الخارجية تستقبل سفير الجمهورية الموريتانية الاسلامية لدى الخرطوم

مريم الصادق تستقبل سفير جمهورية التشيك لدى السودان

فولكر بيرتس يشيد بالجهود المبذولة لتحقيق السلام

القوات المسلحة تنفي حدوث اشتباكات عسكرية بمنطقة باسندة بالحدود الشرقية

مناوي يبحث مع الدليمي آفاق الاستثمار في دارفور

التعليم العالي تشيد بدور الاتحاد الأوروبي في دعم التعليم

وزيرة الخارجية تستقبل السفير الهندي

وزير الصناعة يؤكد اهتمام الدولة بقطاع السكر

الطرق: تطبيق القانون لضبط الحمولات الزائدة على الطرق القومية

تركيا تعلن إستمرار تقديم الخدمات الإنسانية في السودان

مدير تعليم الأساس بنهر النيل يتفقد سير إمتحانات الأساس بشندي

أبو النور يقف على ترتيبات إفتتاح مركز غسيل كلى السوكي

إفتتاح غرفة الحالات الحرجة بمستشفى إبراهيم مالك

توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مركز قومي لعلاج كورونا

محلية الدلنج تبحث مجمل القضايا مع تنسيقية لجان المقاومة

تنفيذ برنامج ثمرات لدعم 50 ألف أسرة بشمال دارفور

معهد بحوث الصمغ العربي بجامعة كردفان ينظم المنتدى العلمي بالابيض

الارصاد تنفي وصول درجات الحرارة إلي 55°م

النيلين