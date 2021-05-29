طه مدثر يكتب : للمعاشيين قضية !!





التجارة حقارة

في كل الدول ذات الضمير الإنساني ،معلوم بالضرورة أن التجارة شطارة ، الا بالسودان فإن التجارة هي حقارة بالمستهلك، فما هي الأسباب التي تجعل سلعة ما موجوده على الرف يرتفع سعرها على مدار الساعة ، وبواسطة التلفون؟بينما الحكومة تمارس دور الرقابة عن بعد او الرقابة بالنظر ولا تملك ان تقول شيئا لجشع التجار والمحتكرين واحتيالهم علىالمواطنين.. بالمناسبة عدم تشكيل المجلس التشريعي، هو اضاعة للوقت بطريقة قانونية فان وجوده سيجعل منه رقيبا على اداء الحكومة وسؤال الوزراء وبصفة خاصة وزراء المالية أو الصناعة والتجارة وكل من له ارتباط بحياة المواطنين عن تقصيرهم في أداء مهامهم..

(1)علامات الموظف الشريف

من علامات الموظف أو الموظفة الشريف او الشريفة انه يعيش بهذا المرتب الهزيل ولا يسأل الناس الحافا ولا ينظر الى مافي جيوب المواطنين ، ثم تجد عليه اقساط (غسالة أو ثلاجه أو مكواة أو باقى اقساط سلة رمضان القبل الماضي ،وعليه اقساط خروف عيد الضحية الماضى ، وساكن بالإيجار، او مع النسابه،وكثير الزوغان والتخفي من صاحب البيت او من سيد الدكان وسيد الخضار وسيد الرصيد) ملحوظة هذه من العلامات الكبرى للموظف الشريف اما العلامات الصغرى فإنها لا تحصى ولا تعد.

(2)من الخاسر؟

لا تحاول أن تقنع من ولد على المكابرة وفطم على العناد، وتقول له أن الكورونا منتشرة بالبلاد واكثر انتشارا بولاية الخرطوم ، ولكن حاول أن تلقى على مسامعه بأن السعيد من اتعظ بغيره ، والشقى من كان عظة الآخرين ، والمرء ومايختار أيها الناس الرافضين (أو طائفة الرافضة) للتطعيم ضد الكورونا نقول لهم (تطعموا تصحوا) فالتطعيم وسيلة من وسائل الحد من انتشار الجائحة ، وبعض أصحاب الجحة الباطلة والبائره.يقول لك(الضمان شنو انو بعد شهرين القى الجرعة الثانية من اللقاح)؟نقول.هذه الجرعة الأولى تقيك من الكورونا بنسبة70%.اذا الباقي ليك 30%(تمها تبلدي أو قرض أو برتقال او الحوامه في الشمس وخلافه)ومن لم يعتبر فقد خسر.

(3) للمعاشيين رسالة

عبارات مأثورة نحفظها على ظهر قلب ان المعاشيين أفنوا زهرة أعمارهم فى الخدمة المدنية وقدموا عصارة تجاربهم وخبراتهم في وظائفهم التى عملوا بها، بل وكان يتم استقطاع جزء من رواتبهم الشهرية لتكون لهم عونا وسندا عند نزولهم للمعاش.و معلوم بالضرورة أن (جنيهات) المعاش الحالية (ثلاثة الف جنيه شهريا) لا تغني ولا تسمن من جوع ، ولكن(كعب العدم)فبرغم ذلك فقد وصل إلى بريدنا أنه تم حجز ملفات بعض المعاشيين ولم يتم صرف معاشاتهم منذ خمسة أشهر خلت، ومهما كانت المبررات والحجج، فانه من الظلم وفي عهد ثورة ديسمبر المباركه التي إحدى شعاراتها العدالة، فليس من العدالة فى شىء أن تحرم المعاشي من صرف معاشه الشهري لاسباب لا علاقة له بها،وبطرفنا ملف السيدة الفاضلة (X)..التي انضمت الى الخدمة المدنية فى ثمانينات القرن الماضي، واحيلت المعاش في العام 2020.وطرقت كل الابواب من أجل فك تجميد صرف معاشها(وامثال السيدة X كما ذكرنا كثيرون جدا) ووصلت بملفها إلى مكتب رئيس الوزراء،ولم تجد شكوتها أي استجابة،ومن هنا نطلب وانناشد السيد رئيس الوزراء.والسادة في الصندوق القوميللمعاشات بالاسراع في حل قضية المعاشيين الموقوفين من صرف معاشاتهم، فهذا أمر مخجل أن تستقطع من مرتبات العاملين بالخدمة المدنية،ثم تماطل فى صرفها لهم عند الحاجة إليها، ولكن هل تعرفون لماذا تم تجميد صرف معاشاتهم؟لان هناك ديون لصندوق المعاشات بطرف وزارة المالية والصندوق يستعمل المعاشيين كرت ضغط من أجل اخذ أمواله التي بطرف المالية، أرأيتم كيف تتم إدارة شئون البلاد.وبرغم ذلك مازال دكتور حمدوك يلقى على مسامعنا.مرة كل ثلاثة ساعات سنعبر و(خليك من العبور حاليا)حاول فقط ان تجد حلا لمشكلة المعاشيين.

صحيفة الجريدة