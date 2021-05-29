معتصم محمود يكتب : هلال تمام وصيف أي كلام





ـ صدقت توقعاتنا وسحق الهلال منافسه السوكرتا برباعية ولا أحلى .

ـ قلناها في أول زاوية بعد القمة، الهلال أفضل فريق بالممتاز والوصيف أي كلام

ـ كتبنا عن فوز الصدفة في مباراة قمة كان فيها الهلال سيد الميدان، سيطرة مطلقة، هجوم متواصل فيما اكتفى الفريق الأضعف بالتكتل الدفاعي والهجمات المرتدة والسقوط الانهزامي لكسب الوقت.

ـ قلنا إن تيري أكبر وهمة وجكسا هداف السودان بل أفريقيا الأول .

ـ عيال أسامة عطا المنان أكدوا ما كتبناه حين أخرجوا تيري نظيفاً فيما سجل جكسا رباعية ولا أحلى .

ـ الهلال لا يعاني من أي عقم هجومي في وجود أفضل مهاجمي السودان .

ـ الهلال يملك (جكسا، مويس، الشعلة وموسى) أفضل مهاجمي السودان والعلة في الطريقة البئيسة والتشكيلة الخطأ .

ـ الدفع بجكسا وحيداً في المقدمة الهجومية أفقد الهلال القمة ومن قبلها السباق الأفريقي .

ـ أمام السوكرتا دفع البرتغالي بالشعلة مع جكسا وأتى بروووفا في صناعة اللعب فانحلت المشكلة وظهر الهلال كما ينبغي .

ـ إن أراد الخواجة مواصلة الانتصارات العريضة فعليه اللعب بثنائية في الهجوم .

ـ من العار أن يلعب الهلال الدوري المحلي بمهاجم واحد في وقت يتكتل فيه الخصوم دفاعاً .

ـ حتى الوصيف تكتل دفاعاً وواجه الهلال بثلاثة محاور .

ـ إيجابيات حل القطاع الرياضي ظهرت من أول مباراة .

ـ لا نريد القول إن الطاهر كُج الهلال وأن اللاعبين لا يطيقونه فقط نقول له (أما رأيت فرحة اللاعبين بغيابك)؟

ـ الكل في انتظار اجتماع اليوم بخصوص تشكيل القطاع الرياضي .

ـ ليس هناك أفضل من قاقارين وأحمد عافية ثم النقي .

ـ لمساعدة الخواجة يبدو صلاح محمد آدم الأنسب.

ـ كثير من أبناء الهلال مؤهلين للمهمة لكن إجادة الإنجليزي تبدو مطلوبة مع مدرب لا يجيد العربية .

ـ الكل في انتظار القرارات التصحيحة رغم الخوف من تراجع سوباط .

ـ إعلام ود يونس يزعم أن الرجل بااااق بمنصبه والمغادر نزار !!

ـ نعلم أن سوباط ضعيف الشخصية لكن لا نظن أنه ضعيف بالدرجة التي يصبح فيها ود يونس الرئيس الفعلي.

ـ رئاسة الهلال تتطلب مقدرات مالية وإدارية لا يملك ود يونس الحد الأدنى .

ـ رئاسة الهلال ليس تأجير أقلام للنفخ الكضاب .

ـ من يعتقد أن بإمكانه ترؤس الهلال بواسطة الراعي السعودي واهم، ذلك أن الراعي تلكأ في تأهيل الاستاد وزاااااغ عديل من مستحقات جيسي وإبراهيم ندياي .

ـ في وجود الثلاثي الأقوى (إسماعيل، الفاضل، نزار) لا خوف على الهلال أما رامي فقد خذلنا ولعب على كل الحبال .

صحيفة الصيحة