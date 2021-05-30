



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الأحد الموافق 30 مايو 2021م

صحيفة أخبار اليوم:

(أخبار اليوم) تحاور حاكم اقليم دارفور ومناوى يدلى بالمثير.

خسائر فى الارواح والممتلكات بعد تجدد الصرعات القبلية فى دارفور.

رسالة واتساب تتسبب إقالة فى مدير عام تعزيز الصحة بوزارة الصحة.

الجنيه السوداني يهبط الى مستوى قياسي والدولار يسجل 475 جنيهاً للشراء.

حاكم إقليم دارفور يلتقى المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية.

تشيلسي يهزم مانشستر سيتي بهدف ويتوج بطلاً لدوري أبطال أوروبا.

صحيفة الوطن:

الدولار يتجاوز حاجز ال(٥٠٠) جنيه بالسوق الموازي

بنك السودان ينفي الإتجاه لتغيير العملة

مدعية المحكمة الجنائية الدولية تصل الخرطوم

وفد الحكومة التفاوضي يبحث مسودة الاتفاق الإطاري المقدم من حركة الحلو.

صحيفة السوداني الالكترونية:

مقتل (8) وجرح آخرين وحرق مقار للمخابرات والشرطة والنيابة والضرائب والزكاة بغرب دارفور

حاكم عام دارفور يلتقي مدعية المحكمة الجنائية

اللجنة المستقلة للتحقيق في مجزرة فضّ اعتصام القيادة: ما ظهر أمس الأول من فيديوهات، أمرٌ يدعو للدهشة

إعفاء مسؤولة في وزارة الصحة بالخرطوم بسبب “رسالة واتساب”

(الأشقاء): معالجة الحكومة للمبادرة الإماراتية متعجلة

مستشار البرهان: تاخر تنفيذ الترتيبات الأمنية بسبب صُعُوبة توفير الدعم المالي وليس مُفيداً أن تُناقش.

هلال الأبيض يتعادل مع الخرطوم والوادي يتخطى (السلاطين)

صحيفة النيل الدولية:

وفد الحكومة المفاوض يدرس مقترح الاتفاق الإطاري للحركة الشعبية شمال

حاكم إقليم دارفور يلتقى المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية

المركزي ينفي مراجعة تركيبة فئات العملة

التجارة: إنطلاق حملة الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار بالخرطوم يوليو المقبل

مقتل شخص وإصابة 5 آخرين عقب أحداث دامية بغرب دارفور..

صحيفة القوات المسلحة :

وفد الحكومة يدرس مسودة الاتفاق الإطاري مع الشعبية بجوبا

الاستخبارات العسكرية تنفي عرقلة القوات المسلحة تنفيذ الترتيبات الأمنية

قائد القوات البرية: متمسكون بالفشقة وما يحاك ضدها محض افتراءات

اتفاق سوداني تركي على تطوير النقل النهري.

النيلين