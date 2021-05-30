معتصم محمود يكتب : شداد وسوداكال ثنائية النجاح





ــ فشلت دعوة طابوراب الاتحاد العام في دعوة مجلس الإداره .

ــ من تصدى للمهمة لم يحصل على توقيعات، فقط اكتفى بتدوين عبارة (موافق) أمام أي اسم !!

ـ لن نصف هذا الإداري بالبرلوم المستجد لكنا نقول له بااااااالغت يا محمد حلفا .

ــ الدعوه لأي اجتماع يستلزم التوقيع وليس كتابة (موافق) أمام الاسم، تلك معلومة معروفة لأي إداري مبتدئ فكيف تفوت على رئيس اتحاد محلي .

ـ مشكلة حلفا أنه ترأس اتحاد حلفا دون التدرج في الوظائف .

ـ خبرة حلفا الوحيدة في العمل الطوعي كانت في اللجنة القانونية للمؤتمر الوطني فرع حلفا .

ــ بعض الذين وردت أسماؤهم في الدعوة الفاشلة انسحبوا بعد أن خدعوهم بأجندة الاجتماع.

ـ حميدتي الذي كان يمثل أهم أركان المجموعة انسحب منها ورفض إبداء الموافقة على الاجتماع .

ــ حميدتي أدرك أن مجموعة الطابور والخيش ضعيفة وهشة فغادرها نحو أهل الساس والرأس وتفرغ لمهامه الأساسية حيث بات مرشح السودان للاتحاد العربي .

ــ حميدتي تعامل مع شداد بمقولة ترباس (إنت المهم، والناس جميع ما تهمني).

ــ نعود ونقول شداد رفض استلام المذكرة العشوائية فكان مصيرها سلة المهملات .

ــ شداد رفض المذكرة لكنه ومن باب استعراض القوة دعا لاجتماع مجلس إدارة .

ــ خطوة شداد تحدي عدييييييل فالرجل

واثق من نفسه ومدرك أن الأرانب لا تقوى على الأسود .

ـــ سينعقد الاجتماع وينفض وسوداكال بااااق في منصبه .

ــ الجديد في الساحة الحمراء أن الموازين تبدلت وبات سوداكال صاحب شعبية حمراء .

ــ مباراة القمة غيّرت الموازين وشعب المريخ بدأ يقر بإنجازات سوداكال بل وأضحى يتفاءل به .

ــ عودة الخبير القانوني د. مدثر خيري شكلت إضافة جديدة لسوداكال ومصدر قوة يصعب تجاهله .

ــ على أرض الواقع فرض سوداكال سيطرته على النادي والاستاد واختفت جماعة الاعتصام وخفافيش الظلام .

ــ أين الذين زعموا أنهم سيحتلون الاستاد ويقيلون سوداكال بالقوة !!

ــ أين الذين عقدوا جمعية عوضية سمك وزعموا أنهم أقالوا سوداكال واستلموا الكيان !!

ــ مشكلة المريخ الأساسية في أقلام السواقة بالخلا .

ــ من سنوات وهم يزعمون أن سوداكال ذهب إلى غير رجعة والرجل باااااق بل ويزداد قوة .

ــ مشكلة سوداكال الأساسية أنه رفض طلباً من أحدهم ليشغل منصب الأمين العام !!

ــ لو وافق سوداكال على الطلب لتغزل فيه عاشق الكراسي كما تغزل في كبير الكيزان مجرم عروس الرمال .

ــ سوداكال يا قاهر إعلام المكرمات .

ــ سوداكال الذي يدعم شرعية الاتحاد العام يدعم كذلك رغبة أندية الخرطوم في قيام انتخابات تكميلية .

ــــ جمعات الخرطوم، بحري وأمدرمان طالبت بقيام الانتخابات لذلك لم يجد اتحاد الكيماوي غير الرضوخ للضغوط .

ــ أندية الخرطوم ولأول مره تُجمع على مرشح محدد .

ــ مرشح تتوفر فيه كل مطلوبات المنصب من كفاءة مالية وإدارية وانضباط .

ــ الجنرال مضوي رئيس الاتحاد القادم رغم أنف الإداري الفاشل الذي يريد أن يظل المقعد شاغراً .

ــ الإداري الفاشل والفرافير إلى مزبلة التاريخ .

ــ ماجد راس دحر الأوغاد .

صحيفة الصيحة