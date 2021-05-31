



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الإثنين الموافق 31 مايو 2021م

🔵 صحيفة أخبار اليوم:

لجنة التفكيك توح ملابسات القبض على نجل على عثمان

كيان جديد للتخالف الديمقراطي للعدالة لاجتماعية وأردول رئيساً لمكتبه السياسي

مع اقتراب ذكرى فض الاعتصام تصاعد الدعوات لإنصاف الضحايا

الناطق الرسمي باسم الوفد الحكومي يعلن استئناف التفاوض اليوم

🔵 صحيفة الوطن:

تجفيف محطات الوقود تمهيداً لزيادة الأسعار

جمارك مطار الخرطوم تحبط تهريب سبائك ذهبية بحوزة ٣ سيدات في طائرة بدر

🔵 صحيفة السوداني الالكترونية:

الاستعدادات تكتمل لختام التمرين السوداني المصري المشترك “حماة النيل” صباح اليوم بمنطقة (أم سيالة) شمال غرب أمدرمان،

رئيس هيئة الأركان السوداني ونظيره المصري الذي سيصل البلاد صباح اليوم يشرفان ختام التمرين

أبرزههم عسكوري وأردول.. انتخاب مجلس التحالف والمكتب السياسي للتحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية

مدير مطابع العملة لـ(السوداني): الحريق لم يتلف شيئاً و(زيرو ضرر)

النائب العام يتخذ خطوات إيجابية في قضية معمر موسى وآخرين

الحكومة: ندرس مسودة الاتفاق الإطاري المقدمة من الحلو

الأرصاد تكشف عن توقعات الطقس خلال ال24 ساعة المقبلة ودرجات الحرارة

🔵 صحيفة النيل الدولية:

استئناف التفاوض اليوم في جوبا بين الحكومة والحلو

حمدوك يبحث مع مناوي ترتيبات تشكيل حكومة لدارفور

بنسودا: كوشيب لن يكون آخر الماثلين أمام الجنائية

احتواء حريق محدود بمطابع العملة السودانية

البعث ينفي ماتردد في الإعلام عن تأييد السنهوري لفض الاعتصام

كورونا في السودان.. 224 إصابة جديدة و24 وفاة

🔵 صحيفة القوات المسلحة :

الوفد الحكومي يعلن استنئاف المفاوضات مع الشعبية اليوم

رئيس هيئة الأركان ونظيره المصري يشهدان ختام فعاليات حماة النيل

حمدوك يطلع علي مجمل الاوضاع الامنية في البلاد

وزير الداخلية والمدير العام للشرطة يتفقدان مطبعة العملة

النيلين